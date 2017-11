Roskilde-glæde over Mikkel Nøhr Christensens udligning. Oplægger Jesper Bech er ved målscorerens side. Foto: Per Christensen

FCR slog Viborg

For snart to måneder siden spillede FC Roskilde en fin kamp under vikaren Anders Møller Christensens ledelse og tabte 3-4 i Viborg.

De ble bedt om at flytte sig, men reagerede ikke i første omgang, så 10 minutter før kampstart løb det over højtaleren, at dommeren havde besluttet ikke at starte kampen, før Viborgs fans gik over på afsnittet for udebanefans 80 meter væk.