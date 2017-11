Anders Qvist fortsætter i FC Roskildes lyseblå dress. Her agerer han stopklods for Fremads Danny Andersen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

FCR forlænger kulturbærer

Sport DB - 22. november 2017 kl. 18:29 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kom til som FC København-reserve i sommeren 2010, og siden er det blevet til 169 kampe i den lyseblå og hvide spilledragt. Og der er flere i vente for den 30-årige midtstopper Anders Qvist i FC Roskilde, for onsdag forlængede parterne kontrakten med yderligere et år.

- Jeg er virkelig glad og lettet over at Qvist fortsætter i FC Roskilde. Anders er hamrende dedikeret og loyal i alt, hvad han laver. Samtidig har han holdt et højt niveau, når han har spillet og ift. det træningsmiljø, vi er så glade for, er forlængelsen også i det lys særdeles vigtig. "Bello" går altid forrest til træning, og jeg glæder mig til at forsætte det gode samarbejde, siger FC Roskildes cheftræner Rasmus Monnerup til klubbens hjemmeside.

- Han er den spiller i truppen, der har været her længst. Han kender klubben rigtig godt, og er en kulturbærer i FC Roskilde, føjer sportschef Anders Theil til og hovedpersonen er også mere end tilfreds med, at den fodboldmæssige fremtid er på plads:

- Jeg er stolt over at have været en del af FC Roskilde de sidste otte år, og den udvikling klubben har været igennem er imponerende. Jeg ser frem til at fortsætte i FC Roskilde og håber, at jeg kan være med til at tage endnu et skridt i den rigtige retning, siger Anders Qvist til fc-roskilde.dk.