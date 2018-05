Frederik Schram skal til VM i Rusland. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde-målmand til VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde-målmand til VM

Sport DB - 11. maj 2018 kl. 17:18 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dage og uger har FC Roskildes målmand, Frederik Schram, ventet og ventet, og fredag eftermiddag kom så beskeden. Den islandske landstræner Heimir Halgrímsson har udtaget målmanden til den islandske trup til den forestående VM-slutrunde i Rusland.

Frederik Schram fik beskeden siddende i bilen kort inden fredagens træning, hvor en sms landede i telefonen, og så var der bjørnekrammer fra bil- og holdkammerat Kristian Lindberg.

- Det er fantastisk og ikke til at forstå - helt overvældende. Det er svært at forstå, hvad det indebærer, selv om jeg jo godt ved, at jeg skal til VM, siger en glad Schram.

- Jeg var omkring det islandske landshold, inden jeg kom til Roskilde, men det er tiden her, hvor jeg har taget større og flere skridt mod at blive en fast del af landsholdet. Jeg har fået mange kampe i Roskilde og en tiltro fra trænerteamet og Anders Theil (sportschef) - det har givet mig meget og hjulpet mig. Jeg er modnet her som målmand og som menneske, og det kan jeg kun takke FC Roskilde totalt meget for. De har givet mig en mulighed og troet på mig, selv i perioder, hvor jeg ikke har stået så godt. Jeg synes, jeg har takket for tilliden ved at spille min bedste halvsæson i klubben, siger Frederik Schram på en telefon, hvor beskederne og opkaldene gik amok, da omverdenen fik beskeden om VM-udtagelsen.

- Det er rart, at man ikke kun i Roskilde kan se, at jeg har stået godt, men også på landsholdet. Som målmand skal man være modig og tage ansvar, og det ikke altid, at man har det som 21-årig. Jeg har udviklet mig meget mentalt de seneste to år. Nu ved jeg, hvad det handler om med hård træning og har haft mentale coach-sessions med Henrik Zarp. Det har givet en god ballast, og det har kunnet ses på banen, hvor jeg ikke har lavet de fejl, jeg lavede for to år siden, siger Frederik Schram.

I FC Roskilde er man naturligvis glad for at få en spiller til VM. Den første i klubbens historie,

- Stort tillykke til Frederik med udtagelsen. Det har han arbejdet hårdt for - og det er fortjent. Jeg har aldrig været i tvivl om at han kunne nå langt. Derfor hentede vi i sin tid Schram, da FC Vestsjælland gik konkurs. Frederik havde brug for en klub, som troede på ham og ville bruge ham fra start. Så det er en rigtig god historie, siger sportschef Anders Theil.

- Der skal samtidig lyde et stort tak til målmandstræner Lasse Sørensen, som har arbejdet tæt med Schram. Selv i juleferien var de på banen og forberede Schram til træningsturen med landsholdet. Og det har i den grad givet pote, siger Theil.

Planen er nu, at Schram spiller sæsonen færdig for FC Roskilde i 1. division, og 30. maj går turen til Island, hvor der er venter to testkampe, hvoraf den ene er mod Norge.

Nogle dage før VM går turen så til slutrunden i Rusland.

Schrams store drøm er gået i opfyldelse.

Her er den islandske VM-trup:

Målmænd:

Hannes Halldorsson (Randers FC)

Alex Runarsson (Nordsjælland)

Fredrik Schram (Roskilde)

Forsvar:

Birkir Sævarsson (Valur)

Ragnar Sigurdsson (Rostov)

Kari Arnason (Aberdeen)

Ari Freyr Skulason (Lokeren)

Sverrir Ingi Ingason (Rostov)

Hördur Björgvin Magnusson (Bristol City)

Samuel Fridjónsson (Vålerenga)

Hólmar Örn Eyjólfsson (Levski Sofia)

Midtbane:

Aron Einar Gunnarsson (Cardiff)

Gylfi Sigurdsson (Everton)

Emil Hallfredsson (Udinese)

Birkir Bjarnason (Aston Villa)

Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley)

Ólafur Ingi Skúlason (Karabukspor)

Arnór Ingvi Traustason (Malmö)

Rúrik Gíslason (Sandhausen) Angreb:

Alfred Finnbogason (Augsburg)

Jón Daði Böðvarsson (Reading)

Björn Bergmann Sigurðarson (Rostov)

Albert Guðmundsson (PSV Eindhoven)