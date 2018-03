FC Roskilde havde det ikke nemt mod Vejle, men kæmpede hele vejen. Foto: Anders Kamper

FC Roskilde kæmpede point i hus

Sport DB - 11. marts 2018 kl. 17:37 Af Anders Kamper

Med spillere som Mikkel Thygesen, Robert Larsen, Mikkel Nøhr Christensen ude med skader og Emil Nielsen på halv kraft med en med træner Rasmus Monnerup sengeliggende med maveonde var FC Roskilde ikke levnet mange chancer i søndag eftermiddags "hjemmekamp" i Gentofte Sportspark mod nummer et fra Vejle.

Med hårdt arbejde fra først til sidst lykkedes det dog FCR at sikre 0-0 og et point efter en opgør med masser af intensitet, nerve, store og misbrugte chancer, et annulleret mål og et brændt straffespark af Vejle.

Læg dertil en del hovedskader undervejs på begge hold, som ikke blev bedømt ligeligt af dommer Anders Skjødt Voergaard.

Ikke mindst var det kontroversielt, at FC Roskildes anfører Stefan Hansen i 2. halvleg lå og tog sig til hovedet efter en nærkamp i straffesparksfeltet. Spillet blev ikke stoppet, og kort efter lå Daniel Stenderup også i græsset, hvorefter der blev dømt straffe til Vejle.

Vilde protester af FCR-spillerne, der ville have haft spillet stoppet, inden det kom så vidt, men de var forgæves, og så kunne de kort efter juble over, at Frederik Schram pillede det svage spark fra Imed Louati.

Kort efter var en Vejle-spiller i græsset, hvor spillet blev stoppet, og så var dommeren atter i fokus i det til tider hektiske kamp med masser af klumspil og muligheder til Vejle i FCRs felt, mens FC Roskilde var relativt sjældne gæster i Vejles felt, men da fik afsluttet fine forsøg.

Kristian Lindbergs drøn til allersidst over mål havde fortjent bedre, og i den anden ende troede de fleste, at Vejle havde scoret efter 75 minutter, men i situationen blev det begået frispark, og så blev målet ikke godkendt.

Mod slutningen var FCR også ved at skabe en stor chance, da Morten Nielsen blev fældet, men han nåede lige at aflevere ud til højre, da dommer Voergaard fløjtede for frispark i stedet for at lade fordelsreglen gælde.

Atter engang store protester, men når alt kommer til alt kan FC Roskilde ikke være andet end glade for det ene point.