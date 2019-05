Henrik Zarp overværede FC Roskildes træning torsdag. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde hyrer velkendt mentalcoach

Sport DB - 16. maj 2019 kl. 13:27 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der har hersket kaotiske tilstande i FC Roskilde, siden den nu suspenderede cheftræner Christian Lønstrup i mandags anklagede spillere på holdet for matchfixing. Timingen kunne dårligt værre værre, for samtidig med den megen uro uden for banen, skal roskildenserne forholde sig til, at man på selve banen endnu mangler to altafgørende slag.

FCR ligger lige nu tredjesidst i 1. division med to kampe tilbage, og der er blot to point ned til Helsingør under stregen. I første omgang blev holdets angrebstræner, Peter Foldgast, så onsdag ansat som midlertidig cheftræner for resten af sæsonen.

Og nu har klubben fra Rådmandshaven taget endnu et skridt for at klare skærene i 1. division: Man har nemlig fra og med torsdag hyret Henrik Zarp som mentalcoach for holdet - i de resterende uger af sæsonen. Zarp er et velkendt ansigt på egnen, idet han for otte år siden også fungerede som mentaltræner for FCR i en periode under Carsten Broe.

Tidligere havde han en lang karriere som målmand, og inden han kom til forskellige 1. divisions- og superligaklubber, startede han som keeper i RB06.

Senest har Zarp været tilknyttet som mentalcoch i håndboldklubben HØJ, ligesom han til daglige driver klinikken Metapower i Ølstykke.

- Jeg er i forvejen coach for én af spillerne i truppen (målvogter Frederik Schram, red.) og i den forbindelse blev jeg ringet op i går af Carsten Salomonsson og spurgt, om det var en opgave, jeg ville påtage mig og støtte op om. Og det sagde jeg ja til lige med det samme, fortæller Henrik Zarp under holdets torsdagstræning.

Han uddyber.

- Kort sagt skal jeg arbejde med i en helt komprimeret periode med mentaltræning på holdet. Specifikt hos enkelte af spillerne - men også i forhold til at hjælpe trænerteamet med at få »samlet spillerne sammen«. Jeg er jo en gammel Roskilde-dreng, så jeg har i den grad hjertet med, siger den 48-årige coach.

