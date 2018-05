FCRs sportschef Anders Theil (tv.) og Nicolai Jessen. Foto: FC Roskildes hjemmeside

Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde henter ny spiller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde henter ny spiller

Sport DB - 28. maj 2018 kl. 23:14 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med indgåelsen af en to-årig kontrakt med kantspilleren Nicolai Jessen fra Nykøbing FC indleder FC Roskilde en periode, der vil byde på flere ændringer i truppen.

Jessen er det første nye navn denne sommer, hvor det ligger fast, at Simon Richter og Nicklas Mouritsen stopper og hvor Valon Ljuti og sportschef Anders Theil skal se, om de kan blive enige om en forlængelse af hans kontrakt.

Derudover stopper assistenttræner Anders Møller Christensen, da han har kontraktudløb og skal finde et trænerjob tættere på bopælen i Odense. Dertil skal der tages afsked med fysioterapeut Morten Walldo, der vil prøve noget andet.

Først ind er altså Nicolai Jessen, som cheftræner Rasmus Monnerup har haft et godt øje til i lang tid og som altså nu skal husere på FC Roskildes højrekant med Emil Nielsen på venstre.

- Det er rigtig fedt, at det er lykkedes nu. Han har alt det, vi mangler: Han har fart, han er aggressiv, han er målfarlig og bare et godt våben, som han har vist i Nykøbing. Der har han godt nok ikke fået så meget spilletid, men har altså scoret ni mål, og det er absolut godkendt. Ham glæder jeg mig voldsomt til at arbejde med, siger Rasmus Monnerup.

Sportschef Anders Theil siger til FC Roskildes hjemmeside:

- Vi glæder os til at arbejde med Nicolai Jessen, som vi har skrevet en toårig kontrakt med. Han er lige blevet kåret til årets spiller af Nykøbing FC's fans, så lad os håbe, at han bliver lige så populær her. Nicolai er en spiller, der er rigtig hurtig og har lavet ni mål i denne sæson, så vi er meget glade for at Jessen synes godt om vores projekt.

Selv siger Nicolai Jessen:

- Først og fremmest er jeg super glad for det her skifte. Jeg føler det er et trin op i min karriere, og når sådan en mulighed opstår, måtte jeg slå til. Jeg glæder mig vildt til at møde drengene og arbejde sammen med både Rasmus, Bo og Anders, som jeg helt sikkert tror kan udvikle mig ydeligere. Ingen tvivl om sidste sæson ikke var super for FCR, så jeg håber, at jeg kan være med til at løfte holdet i den kommende sæson, så vi igen kan spille med om de sjove pladser.

Udover Richters og Mouritsens stop skal træner Monnerup og sportschef Theil have samtaler med de spillere, der ikke har spillet så meget og høre deres tanker og planer - og FCRs med dem.