Simon Omme (10) fik tacklet sin kommende holdkammerat Morten Hempel Jensen temmelig voldsomt i slutminuttet, da Otterup i starten af december måned blev slået med 30-27 efter en herrefight i Dansk Kabel TV Arena. Omme blev sit holds topscorer med otte mål - Hempel var endnu bedre med ti. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: En Omme'r for Selvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En Omme'r for Selvig

Sport DB - 16. februar 2018 kl. 11:25 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TMS Ringsted og højrefløjen er Nicklas Selvig blevet enige om efter denne sæson at ophæve kontrakten, der ellers løber for de kommende to sæsoner. Det sker i bedste overensstemmelse, idet Selvigs færøske kæreste er blevet gravid og føder ultimo februar.

1. divisions tophold har fundet en fuldgyldig erstatning i Otterups 23-årige Simon Omme, som har fået en to-årig aftale.

Simon Omme har fået sin håndboldmæssige opdragelse i Silkeborg/Voel, som også bragte ham en kort periode forbi BSV.

De sidste tre sæsoner har han spillet for Otterup i 1. division, boet i Odense og passet sin uddannelse på Odense Universitet.

Simon Omme er en målfarlig herre, og pt. er han Otterups topscorer for anden sæson i træk med 89 mål i 18 kampe, på en blanding af kontra, stationært spil og straffekast, i denne sæson.

Det er fire færre end TMS-topscorer Lasse Sinding, der har haft én kamp mere til sine 93 mål.

Sidste år blev det til 103 i 26 kampe - 25 færre end Rune Ohm.

- Jeg glæder mig meget til at starte op i TMS Ringsted, og for mig er det et step op i min håndboldkarriere. Tingene drives professionelt i klubben, efter hvad jeg har hørt og oplevet indtil nu, og har en karismatisk træner, som jeg glæder mig til at samarbejde med. Og kan det ende med HåndboldLigaen, som vi skal spille i til næste sæson, vil det blot være en ekstra udfordring for mig, fortæller den kommende TMS-spiller.

Cheftræner Christian Dalmose er også glad for erstatningen på højre fløj:

- Vi har selvfølgelig kendt Simon Omme igennem vores kampe i 1. division, og at det er lykkes os at tiltrække ham til klubben, er vi både glade og stolte af.

- Han er en alsidig højre fløj, som i de sidste to sæsoner har ligget på et gennemsnit på 4-5 mål pr. kamp i 1. division. Det er stærkt, og det bliver et godt supplement til vores højre side, siger Dalmose i en pressemeddelelse.