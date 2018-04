En Hammer til Dudeks forslag

Dan Hammer bakker ikke op om Henrik Dudeks forslag om øget økonomisk kontrol.

Sport DB - 05. april 2018 kl. 23:05 Af Anders Kamper

I forsøget på at komme de økonomiske kriser i håndboldklubber til livs lancerede TMS Ringsteds formand Henrik Dudek i lørdagens udgave af DAGBLADET og på www.sn.dk et forslag om, at klubberne i 1. division og Ligaen skal redegøre for 70-75 procent af deres sponsorindtægter inden sæsonen starter.

Det ville fjerne en del af den sportslige usikkerhed, der nu præger i de to bedste rækker som følge af problemerne i primært HC Midtjylland og Randers HH. Tidligere på året var Nordsjælland ude at hænge, men er kommet i land økonomisk. Men det er hverken Randers HH eller HC Midtjylland nu, hvor op- og nedrykning skal afgøres.

For nogle år siden var Henrik Dudek med i en arbejdsgruppe under Divisionsforeningen og Dansk Håndbold Forbund, hvor man kiggede på, hvad der kunne gøres for at undgå, at klubber kom i problemer undervejs i sæsonen.

- Et af vores forslag gik på, at klubberne skulle redegøre for 70-75 procent af deres sponsorindtægter inden sæsonstart. På den måde ville vi komme noget af den usikkerhed til livs, vi oplever nu. Jeg kunne godt tænke mig en tættere kontrol med, hvordan økonomien er i de bedste klubber. Blandt andet ved at indsende budgetter, og der kunne det også være en god idé bagefter at tjekke, om budgettet nu også ligner det regnskab, der realiseres, sagde Henrik Dudek i DAGBLADET lørdag.

Ude i Royal Arena på Amager følger direktør Dan Hammer også med. Han har en fortid som direktør i såvel FCK, Parken, FCK Håndbold samt i Divisionsforeningen Håndbold.

Dan Hammer kan godt forstå, at Henrik Dudek stiller sit forslag, men han er ikke enig i indholdet.

- Frustrationen er forståe- lig, fordi det sender et useriøst signal om håndboldsporten som sådan, men man skal have i baghovedet, at det faktisk er ufattelig sjældent, at klubber går konkurs, og derfor skal man være påpasselig med at reagere på et billede her og nu, siger Dan Hammer.

Han synes, at de nuværende regler om egenkapitalkrav i klubberne i forhold til deres lønninger er »relativt fornuftige«, men derfor kan der godt sættes »læhegn« op.

- Virkeligheden har det jo med at blive virkelighed - for jo flere regler eller »læhegn«, man sætter op, jo mere forhindrer man klubberne i at sætte spileren, når vinden er der.

Dan Hammer uddyber:

- Hvad nu, hvis en klub rykker op og har få måneder til at forberede sig til en sæson i 1. division eller Ligaen. De skal så køre sæsonen med et langt lavere spillerbudget, fordi deres sponsorbudget ikke er på plads kort efter deres oprykning. Det kan altså blive sportsligt begrænsende, for hvorfor skulle jeg blive sponsor i en klub, som kun har måttet skrive kontrakter med halvgode spillere, fordi alle sponsorkontrakterne ikke var på plads? Man skal passe rigtig meget på med at lave »branche-specifikke« reguleringer, så man ikke strammer garnet så meget, at man kvæler barnet, siger Dan Hammer.

- Og hvad nu, hvis et sponsorat afhænger af en stor pointbetaling undervejs - skal det så ikke tælles med, så man kan komme rigtig meget rundt for at finde smuthuller. Det der med at tro, at man som i det gamle Sojvet kan forudsige sin produktion og indtægter - det er en lidt naiv tilgang til måden at drive forretning på. Det kan jo også begrænse mulighederne for at øge indtægterne på et niveau, sporten vil have godt af, siger Dan Hammer.

Skal man så bare leve med, at der bare satses økonomisk i nogle klubber i de bedste rækker med den sportslige usikkerhed, der følger med?

- Nej, men man skal heller ikke gennemføre regler, der i realiteten ikke er praktisk gennemførlige. Er det bedre, at hele rækken så kører på et lavere blus økonomisk og så er mindre sportsligt interessant, for det sker jo rigtig, rigtig tit, at en sponsor kommer ind undervejs og redder klubben, der har gode spillere.

Så hvad man gøre for at forhindre klubbers økonomiske satsning og krise?

- Man skal trække vejret, for der har jo ikke været færre tv-seere eller tilskuere, fordi nogle klubber er i krise. Det ligger jo i et kapitalistisk samfund, at man kan hente kapital undervejs i et driftsår, og man skal også huske, at en klub ikke er stærkere end ens sponsorer, for de betaler jo ikke 70 procent af deres sponsorat ind før sæsonen. Hvis sponsorerne får problemer, så er problemet ikke løst, siger Dan Hammer.

- Jeg synes, det er superærgerligt, at to-tre klubber er i problemer, og det var det også, da O.W. Bunkers gik konkurs, men sådan er verden nu engang. Hver gang man strammer, begrænser man også klubberne i at fungere kapitalistisk, så man skal passe på, siger Dan Hammer, der som direktør i Royal Arena ikke har noget direkte med håndbold at gøre i dag, men dog taler med erfaringens vægt fra fortiden i FCK og Divisionsforeningen.