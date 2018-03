Emil Nielsen (tv) blev en helt vanvittig matchvinder for FC Roskilde, da holdet slog Brabrand 3-2 på Herlev stadion i sin sidste kamp for halvanden uge siden. Jævnføre den »nedtællende« fjerdedommer var tillægstiden gået, men der var lidt mere i dommer Kasper Madsens timeglas. Foto: Anders Kamper

Emil Nielsen forlænger og trives i FC Roskilde

Sport DB - 28. marts 2018 kl. 11:34 Af Kasper Nørgaard Hansen

I dansk fodbold - og da særligt hvis vi »kun« snakker 1. division - er tre-års-kontrakter ikke ligefrem noget, som klubberne kaster i hovedet på gud og hver mand.

Så når FC Roskilde netop har forlænget kontrakten med den 24-årige Emil Nielsen helt frem til sommeren 2021, er det uomtvisteligt også et signal om, at klubben tror på ham nærmest helt ind til benet. Selv er den lynhurtige offensivspiller da også særdeles glad for både forlængelsen i sig selv, men også omfanget af den.

Men mere om den del senere. For først vil han gerne selv tale lidt om tiden væk fra FCR.

- Der er ingen tvivl om, at det var en meget turbulent tid, da jeg i løbet af halvandet års tid først røg til Rosenborg, så til AGF, til Rosenborg igen - og så tilbage til FC Roskilde. Så først og fremmest tog jeg tilbage hertil for at få noget ro på, siger Emil Nielsen.

Imidlertid har tingene heller ikke helt gledet i olie for Emil i hans andet ophold i FCR. Ikke mindst har en længere række småskader gjort det svært for ham altid at være en fast del af start-11'eren. Og målene har han heller ikke høvlet ind med samme frekvens, som dengang i de glade dage i 2014 og 2015, hvor han nærmest bare skulle træde ind på plænen i Rådmandshaven, så havde han scoret.

Har du følt, at der lidt har ligget et latent pres fra omgivelserne? Et pres for at du skulle komme tilbage og bombe løs på samme måde som før?

- Der er ingen tvivl om, at det har været svært. Man skal jo i det hele taget altid være varsom med at skifte tilbage til en klub, hvor man har været en stor succeshistorie. For det giver pres, og det kommer man ikke udenom, påpeger Emil Nielsen.

Inden han lige trækker vejret og supplerer.

- Jeg blev måske sat lidt op på en piedestal efter mit første ophold, og det har helt sikkert været svært at leve op til. Men jeg synes ikke, at jeg har været hæmmet af det, ligefrem.

- Egentlig vil jeg også sige, at jeg er gladere for det, jeg har nu. Jeg er blevet ældre, klogere og mere erfaren. Der er rigtig mange fans og journalister, som har ment at jeg skulle finde tilbage til »den gamle Emil«. Jeg vil sådan set meget hellere vise »den nye Emil«, forklarer kantangriberen.