Niklas Elfving stopper nu karrieren som floorballspiller på topplan. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Elfving stopper karrieren

Sport DB - 25. april 2018 kl. 08:21 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hans dreng på 10 måneder var syg i dagene op til DM-finalen lørdag aften mod Frederikshavn, så Benløses anfører Niklas Elfving var ikke optimalt forberedt til forsvaret af DM-titlen - og den tredje DM-finale i træk for den rutinerede floorballspiller.

Frederikshavn endte med at vinde 6-3, og nederlaget var samtidig klubmand Elfvings sidste som elitespiller.

Hans ben var plastret til med fys-plaster for at afhjælpe visse skavanker, og de dækkede over, at formen ikke er, som den var været. Benene og ryggen gør ondt, og netop ryggen gjorde, at Elfving holdt to-tre måneders midt på sæsonen.

Og nu er det så slut.

- Ja. Nu skal jeg have lidt familieliv og bygge hus, men også spille lidt hyggebold med venner og øl. Den hårde træning er det slut med. Jeg slutter med en finale, og vi har haft en god sæson, så på den måde er det fint. Vi har slået Rødovre mange gange, og det har jeg været glad for. Det har betydet meget for mig at slå dem, og dem ville jeg godt have slået til sidst, siger Niklas Elfving.

Han spillede i Hørsholm og Vanløse et par sæsoner, men vendte tilbage til Benløse sammen med Tim Jannerup i 2011. Det blev også starten på en optur.

- Vi spillede floorball, vi kaldte det »tikkitakka«, og selv om vi ikke scorede mange mål, så var det sjovt, for vi lavede edermame mange pasninger! Det var sjovt, hvor det i dag er meget med at stå rigtigt på banen, og den form er jeg ikke lige så glad for. Jeg kan også mærke, at det var sjovere dengang. I dag skyder man hårdere, og man går mere op i, hvordan staven bukker og alt det der, siger Elfving, der altså nu stopper og overlader scenen til de unge spillere. Og nu som taber i en DM-finale.

- Det er ærgerligt, at de scorer de mål, vi havde snakket om, de ikke måtte. Vi må ikke give dem de muligheder på lange bolde og i powerplay - men de første fire var sådan. Det er vores egen skyld, men de var skarpe på dagen - det kan vi ikke tage fra dem. De scorede jo på alt. Vi skulle have 12 chancer for at lave et mål, hvor de skulle have tre for et mål, siger Elfving.

- Vi kom tæt på, men deres sejr er fortjent nok, og de punkterede os lige, da vi var kommet igen.