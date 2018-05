Kristian Lindberg bragte FC Roskilde foran - men det var i sidste ende ikke nok. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Ekstremt bittert FCR-nederlag

Sport DB - 05. maj 2018 kl. 17:28 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde spillede én af sæsonens allerbedste kampe, men endte alligevel med at tabe 1-2 ude mod topholdet Esbjerg - efter at have indkasseret et mål i overtiden.

FCR startede ellers ud med en optimisme og et gåpåmod, som det endnu ikke er set i denne sæson - ganske enkelt. Det mindede i periodevis i de første 20 minutter om ren »Brøndby'sk« overfaldsfodbold, og det var tydeligt, at dette kom bag på de sejrsvante Esbjerg-drenge.

Mikkel Thygesen og Nicklas Halse sendte farlige advarselsskud afsted på mål inden for de første 13 minutter, og efter et kvarter kom FC Roskilde fortjent foran: Robert Larsen huserede i højre side af feltet, inden han på midten fandt en overraskende udækket Kristian Lindberg. Og denne kunne nemt sparke bolden i det halvtomme mål fra kanten af det lille felt.

Som halvlegen skred frem blev Esbjerg dog mere og mere farlige. Og særligt i højresiden sprintede topscorer Anders Dreyer rundt og drev gæk med en helt forpustet Nicklas Mouritsen på backen. Mouritsen var for første gang i lange tider med for roskildenserne, og det skal retfærdigvis siges, at selv om han havde store problemer med omtalte Dreyer - så var FCR-backen en klar force i det fremadrettede spil.

Fra 2. halvlegs start blev det mere og mere tydeligt, at skulle hjemmeholdet tilbage i kampen, skulle det være over kanterne, hvor holdet havde mere fart end FCR. Og efter netop et gennembrud i venstre side var den indskiftede Emmanuel Oti tæt på at udligne, men hans spark var upræcist og overplaceret.

Efter 53 minutter faldt udligningen: Anders Dreyer sparkede hjørnespark i højre side, men midt i feltet blev bolden headet ud af feltet. Hér landede kuglen imidlertid hos Tim Hölscher, som fra 25 meter knaldede bolden i mål helt fladt og ude ved stolpen. Sådan et mål er det ganske enkelt svært at gardere sig imod.

Bare tre minutter senere var det til gengæld lige før, at gæsterne var kommet foran igen: Via en lige dele elegent driblende og energisk trampende solotur kom Robert Larsen på frit skudhold fra 14 meter - men sparkede snert forbi.

Omkring midtvejs i 2. halvleg begyndte Esbjerg for alvor at trykke på for et sejrsmål og var i flere tilfælde tæt på med flotte afslutninger og hovedstød. I den sammenhæng var Frederik Schram i et par situationer decideret redningsmand for udeholdet med flotte redninger helt oppe i krogen.

Med tre minutter igen var FC Roskilde for første gang i 25 minutter på besøg i hjemmeholdets felt, og med en fin inderside-afslutning tvang Mikkel Thygesen Esbjergs målvogter Jeppe Højbjerg til en stor redning.

I kampens overtid skete det ubærlige for FCR så: Emil Nielsen blev på Esbjergs bane snydt for et klokkeklart frispark - og på den efterfølgende omstilling endte Tim Hölscher tilfældigt med at få bolden for fødderne blandt venner og fjender i feltet. Og hér fik han prikket sejrsmålet ind.