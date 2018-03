Dommer forklarer sig efter kritik

Efter kampen lukkede han de udsendte fra DAGBLADET Roskilde og Vejle Amts Folkeblad ind i dommernes omklædningsrum for at forklare de mest kritiserede episoder.

FC Roskilde-spillerne brokkede sig vildt over, at spillet fortsatte, og de fik mere brænde til det bål, da Anders Voergaard senere i kampen i den anden ende stoppede spillet, da Vejles Imed Louati var i græsset.

- Forskellen er, at Vejle-spilleren går ud som et lys og »slukker« fuldstændig og ligger stille og fladt og bevæger sig ikke overhovedet. Derfor får de ikke lov til at spille videre, og det er jo også derfor, at alle råber op og vil have hjælp ind på banen.