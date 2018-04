Kamilla Davidsen bliver i TMS Ringsted, hvor hun trives og vil fremad. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Davidsen vil opad med TMS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Davidsen vil opad med TMS

Sport DB - 04. april 2018 kl. 11:47 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hun brøler, hun gestikulerer, hun jubler, hun ærgrer sig grusomt, når bold skulle være reddet, og først og fremmest er hun en vinder. Og bedst af alt for TMS Ringsteds fans og kvindehold: Kamilla Davidsen står også i målet den kommende sæson. Og får igen Julie Skipper som makker.

Med tre sæsoner i TMS har Kamilla Davidsen til-spillet og -kæmpet sig en rolle på holdet, hun ikke vil undvære, og selv om kæresten Andreas Stryger lige nu kæmper med at finde en klub, har hun fremtiden på plads de næste 15 måneder.

- Ringsted er den rigtige klub for mig, og jeg befinder mig godt med den rolle jeg har på holdet, men også i klubben generelt. Jeg er glad for at være i Ringsted, og så skal det også nok falde på plads med Andreas.

Hvorfor er TMS den rigtige klub?

- Fordi jeg fik mit comeback for dem efter min korsbåndsskade. Der har været nogle trænere og folk i klubben, der har troet på mig, selv om der var lidt usikkerhed omkring min skade. Vi har fået skabt en sindssyg god kultur til træning og det hele rundt om, og det har jeg det godt med, siger Kamilla Davidsen.

- Sidste år talte Tomas Laursen (tidl. cheftræner i TMS, red.) med mig om, at jeg skulle træde i karakter som anfører, og den rolle føler jeg mig tilpas i, uden at den har været påtaget. Den rolle skal jeg fortsat have under Dennis (nuværende cheftræner Dennis Jensen, red.). Jeg kan lide at have ansvar og noget at skulle have sagt, og så er der klap på skulderen, og når det går godt og kritik, når det går dårligt. Sådan er det. Det lever jeg med.

Hvor er dine sportslige ambitioner i forhold til, at I ikke kommer i Top-3 foreløbig?

- Vi skal kravle opad og lægge lag på sportsligt, og så skal vi kunne konkurrere mere med de jyske hold end vi har gjort denne sæson. Det kræver en bredere trup, og det ser ud til, at den blive bredere med de spillere, der kommer. Nu kan vi lave bedre træninger, der gør os bedre i kampene.

Så TMS skal banke på til toppen meget snart?

- Ja, og så vil jeg også godt anerkende det, TMS gør. Man har et herrehold, der rykker i Ligaen, men man formår stadig at holde fast i et damehold, som man ikke vil glemme. Herrerne er klubbens flagskib, men der er også et damehold, og jeg kan mærke, at det bliver prioriteret mere og mere. Der vil vi gerne give igen, og vores måde at give igen på er at ved at vinde og komme opad i tabellen, siger Kamilla Davidsen, der er københavnerpige, men tydeligt har fået TMS-sjælen under huden.

- Vi står ikke på den måde i skyggen af herrerne, selv om klubben promoverer sig gennem herrerne. Det er fint, for de er lige rykket i Ligaen, og det skal anerkendes helt vildt. Det er jeg lige så stolt over og glad for som alle andre i klubben. Det kommer ikke damerne til last. Tværtimod.

Uanset hvad, skal du vel ikke spille i 1. division resten af karrieren...

- Det ved jeg ikke. Jeg føler mig godt tilpas i 1. division og er ved at være rutineret i rækken, så jeg kender mine modstandere godt, og jeg kan godt lide at være velforberedt til kamp. Lige nu er 1. division fint, og så må vi se, hvad det kan blive til, siger Kamilla Davidsen.

Hun er opfostret i Rødovre, hvor hun også kom på ungdomslandsholdet. Derfra gik turen til Virum i to sæsoner, inden hun skiftede til TMS i sommeren 2015.

Med Kamilla Davidsen på kontrakt i TMS står det også fast, at kæresten Andreas Stryger skal finde en klub på Sjælland, i København eller i det sydsvenske. Hvilken klub det ender med, er ikke afklaret.