Andreas Stryger bankede fem bolde i kassen i søndags. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Dalmose ser gerne Andreas Stryger tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dalmose ser gerne Andreas Stryger tilbage

Sport DB - 13. marts 2018 kl. 11:18 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mange uger siden, at de to parter besluttede at gå hver til sit efter denne sæson - men nu synes der næsten at være en stemning i TMS Ringsted, der hedder »lad os få Andreas Stryger tilbage til klubben på et tidspunkt igen«.

For sin egen del har playmaker Stryger gjort det glimrende for TMS de seneste uger - kulminerende med en meget flot indsats og fem mål for de grønblusede i søndags mod HEI Skæring.

Og efter kampen var det da også tydeligt at høre på TMS Ringsteds cheftræner Christian Dalmose, at Stryger har en vis stjerne hos ham.

- Jeg må sige, at personligt har jeg stemt på Stryger som kampens spiller. Han kommer ind efter et kvarter og gør en kæmpe forskel. Det er sgu flot at se, siger Dalmose

Han tilføjer:

- Et eller andet sted tror jeg gerne, at Andreas ville have blevet hér, og vi ville også gerne have beholdt ham, men sådan er det nogle gange. Men når man slutter ordentligt af i en klub, som Stryger er godt i gang med - så tro mig, så er han nok en mand, som vi ringer efter igen, hvis vi en dag får en tre-fire skadede spillere, konkluderer cheftræneren.