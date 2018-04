Christian Dalmose har bragt TMS i Ligaen allerede i sæson to i klubben. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Dalmose og humøret på motorvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dalmose og humøret på motorvejen

Sport DB - 13. april 2018 kl. 21:11 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humøret er højt og tingene bliver ikke pakket ind hos Christian Dalmose, der lørdag eftermiddag vil kunne løfte Dansk Håndbold Forbunds erindringspokal som tegn på, at hans tropper har vundet 1. division. Præcis som han og TMS Ringsteds formand Henrik Dudek planlagde, at de skulle gøre, da de for to år siden blev enige om at slå pjalterne sammen.

- Der var mange der sagde få lige benene ned på jorden, da jeg tiltrådte og sagde, at jeg i løbet af to år ville få TMS i Ligaen. Men nu er vi her, og jeg glæder mig helt vildt.

- Klubben har været ekstremt fleksibel og har lyttet til, hvad jeg er kommet med af inputs - og der har ikke været så mange diskussioner. Jeg har selvfølgelig Per Wulff (assistenttræner, red.) til at hjælpe med det rent håndværksmæssige, men på de større linjer har det primært været Henrik (Dudek), jeg har arbejdet sammen med. Vi har fået et rigtigt tæt forhold, og i stedet for, at jeg har skullet omkring fire-fem mennesker, så har jeg taget tingene med ham, og så har han bragt det videre til eliteudvalget.

- Vi har respekt for hinanden og lytter til hinandens ideer, og jeg tror, at det er fint, at der er få øjne på, når en klub skal geares til Ligaen, i stedet for, at det er 100 mennesker, der skal diskutere alting. Så bliver man aldrig enige om noget som helst.

Siger Christian Dalmose, der ikke undervejs er stødt ind i mure, han ikke syntes, han kunne håndtere.

- Det er klart, at det var lidt en omvæltning for mig. Jeg kom fra at have spillet Champions League og DM-finaler og landede så her - ja, ude på landet. Men jeg har holdt fokus på opgaven, og når det så har været lidt op ad bakke, så har jeg sat mig ind i min bil og er kørt ud af motorvejen, og inden jeg var nået hjem, så var jeg i godt humør igen, siger Dalmose.