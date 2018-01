Christian Dalmose er ved at føre TMS op i Ligaen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Dalmose bygger til Ligaen

Sport DB - 03. januar 2018 kl. 21:37 Af Anders Kamper

Med to til fire points forspring til de nærmeste konkurrenter i 1. division, talrige forlængelser af kontrakter med nuværende spillere og sidst, men ikke mindst, at Liga-profilen Morten Nyberg er inde i varmen fra sommer, kan det igen konstateres: TMS Ringsteds træner Christian Dalmose og formand Henrik Dudek er ved at bygge holdet, der skal tage klubbens flagskib et skridt op. Ligaen kalder.

Om det så bliver nu eller, næste eller næste sæson igen er spørgsmålet, men alt går TMS´ vej for tiden, og træner Dalmose er mere end godt tilfreds med Nybergs underskrift tirsdag eftermiddag.

- Forrige sommer gearede vi kraftigt op med Rune Ohm i truppen, og skulle vi bevare eller forbedre niveauet efter ham, så var der ikke mange spillere i Danmark at tage af, der kaster godt med venstre hånd. At vi fra store, men forsigtige Ringsted, så kan tiltrække en spiller fra en storsatsende klub som Ribe-Esbjerg, er stort. Han er en god spiller, og Morten kommer for at gøre en forskel, det er der ingen tvivl om, siger Dalmose.

- Selvfølgelig er der også et signal i det - at vi vil tage næste skridt og har ambitioner om at rykke op nu eller så næste sæson. Det er svært at rykke op, og det er svært at blive oppe, og selv om fører med måske fire point, er der lang vej endnu. Hvis det ikke lykkes, så er vi klar til at prøve igen, og så er der kvalitet i truppen siger Dalmose.

Hvad tænker du om, at der ikke lige nu er så mange mål i Nyberg som i Ohm?

- Der skal nok komme lige så mange mål i Morten som i Rune - Rune har taget straffekast, og det har Morten aldrig gjort, så de skal nok komme. Der er kampe, hvor han laver syv-otte mål, men også hvor der er færre, men hvor han lægger op til 10 og dækker godt op, så... Morten skal score flere mål, men assist-spillet er vigtigt og afgørende, nu får vi en venstrehåndet spiller, der kan presse i sin side, og det er vigtigt.

Hvor ligger Liga-snakken i dit hoved nu?

- Vi vil op nu, og vores situation er ikke blevet forværret efter december, og vi skal være gearet til det, når vi rykker op. Det er vi med Morten i truppen, men der er også andre hold, der vil rykke op, men jeg spiller ikke på, at vi ikke er favorit til at rykke op. Det er vi, men der er mange hårde og svære kampe endnu, inden vi er i mål.

Bolden ligger vel på straffepletten nu?

- Nej! Jeg har været med i så mange år, så jeg ved, der er lang vej endnu. Vi mangler stadig 12 kampe á to point - det er 24, og det er mange, og tre-fire point kan hurtigt smides. Når man kigger på udefra, kan man sikkert godt allerede nu fejre oprykningen, men nej. Der lang vej.

Skal der mere til i truppen end Nyberg, hvis I nu rykker op?

- Nej. Holdets udvikling er fin, og hvis vi rykker op, så handler det i første omgang om at blive oppe. Det samme gælder alle oprykkere. Vi har plads til mere, og det skal vi vurdere længere henne: Hvor vi eventuelt skal forstærkes og hvad der kan lade sig gøre. Men hvis der skal en eller flere til, så skal det være spillere, der kan gøre en forskel. Det er det vigtigste, siger TMS-træneren.

Han sender sit hold i kamp lørdag til en af sæsonens vigtigste og sværeste udekampe - mod Skive.