Dalmose: »Vi skal slutte ordentligt af«

Sport DB - 30. marts 2018 Af Kasper Nørgaard Hansen

For godt en uge siden kunne TMS Ringsted lade champagnepropperne springe foran en propfyldt Dansk Kabel TV Arena. Den længe omtalte oprykning til Ligaen var i hus, og der var jubel og glade dage.

Kontrasten er derfor til at få øje på, når Christian Dalmoses tropper 2. påskedag løber på banen i Otterup - til en kamp, som på papiret er absolut uden betydning for nogen af holdene. For udover TMS' allerede omtalte situation, så klarede Otterup for sin del frisag fra nedrykningsræset for et par uger siden.

Så hvad kan man i det hele taget bruge sådan en kamp til, Christian Dalmose?

- Nårh, men det er faktisk ikke nogen helt ligegyldig kamp. Vi har stor fokus på at slutte ordentligt af, det skal ikke være nogen hemmelighed. Der er nogle af spillerne, som måske kan have brug for at sætte sit aftryk hér i slutfasen, og i det hele taget hjælper det ikke noget, hvis vi bare slutter af med to store nederlag, siger cheftræneren - og inkluderer altså hér også sidste-runde-kampen mod Randers.

Dén kamp kan få kæmpe indflydelse på, hvem der slutter 2'er og 3'er i rækken - så også for det rent fairplay-mæssige skal TMS spille sæsonen til ende for fuld skrald, påpeger han.

Og tilføjer:

- Mange vil jo sige, at det er en af den slags kampe, hvor marginalspillerne skal ind og have noget spilletid. Men sagen er bare for os dén, at vi ikke rigtig har så mange marginalspillere. Vi er vel nok dét eneste hold i 1. division, som har brugt samtlige spillere i truppen i stort set hver eneste kamp. Vores trup er så god, at alle mand kan bruges og er blevet brugt - og jeg mener også, at det er derfor, vi står hvor vi gør nu, konkluderer Dalmose.