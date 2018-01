Dalmose: Skive har skuffet 100 pct.

TMS og Christian Dalmose besøger Skive lørdag eftermiddag.

Sport DB - 05. januar 2018 kl. 19:52 Af Kasper Nørgaard Hansen

Skive var af mange trænere spået en topplacering i denne sæsons 1. division, men nu lige over halvvejs ligger Skive nummer ni med 14 point, hele 10 efter TMS, der fører rækken.

Den placering får TMS-træner Chr. Dalmose til at sige følgende inden lørddagens kamp i Skive.

- Skive har 100 procent skuffet - det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Og vel særtligt fordi de har 1. divisions bredeste og måske stærkeste trup. Så på sin vis kan man sige, at Skive ligger helt forkert i forhold til, hvor meget kvalitet, der er på holdet. Men altså; stillingen bliver jo ikke ændret af, at det er et hold med mange gode spillere. Skive har tabt en masse, og derfor har de kun 14 point i 14 kampe.

- Jeg har set Skive en del gange i sæsonen, og de har virkelig svinget meget. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at rammer Skive dagen mod os lørdag, så skal vi spille op til vores absolut bedste for at få noget med hjem. Vi betragter stadig den hér kamp som den sværeste udekamp i hele sæsonen, siger Dalmose altså.

Og Skive har respekt for TMS, fremgår det af deres hjemmeside.

» Oprykningsfavoritterne besøger Skive« hedder artiklen.

- TMS Ringsted er et hold der lykkes med tingene, og det er klart, at ligger man nummer 1 efter første halvdel af sæsonen, så ved alle det har krævet godt spil som den ene ting, men også at man i tætte kampe med kølighed vipper dem til egen fordel. Det må man sige Ringsted formår, og fuldt fortjent ligger de nummer 1. Tilmed er de det bedste hold til at spille 7-mod-6 spillet, siger Skive-cheftræner Ole Bitsch.

- Jeg synes, vi går ud fra en god samtræning mod Lemvig torsdag aften, men vi skal overføre elementerne vi terper ind og ud til kampsituationerne. Formår vi ikke det, så er vi lige vidt efter slutfløjtet på lørdag. Vi skal ikke være et 45-minutters hold, hvilket for ofte har været tendensen, for de 10-15 minutters udfald er afgørende om vi vinder eller taber i en meget lige 1. division. Sidste år havde vi en formidabel kulisse der bar os frem mod TMS Ringsted, og forhåbentlig kommer folk og bakker os op igen på lørdag, siger cheftræneren.

- Efter julepausen kommer spillerne tilbage fra en masse gode oplevelser med venner, kærester og familier, og det giver selvsagt ny energi. For os som hold håber jeg det kan blive en ny start, for vi har i sinde at gøre det godt i den sidste halvdel der resterer. Vi må se hvad det bliver til, men lige nu fokuserer vi bare på den næste opgave hele tiden.

Kampstart kl. 15.00 i Skive.