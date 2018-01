Christian Dalmose under kampen mod HØJ, som TMS vandt til sidst. Foto: Anders Kamper

Dalmose: - Fredin har rigeligt at se til

Sport DB - 27. januar 2018 kl. 21:41 Af Anders Kamper

TMS Ringsted-træner Christian Dalmose er skråt ligeglad med, at HØJ-træner Jesper Fredin ikke er tilfreds med den opførsel han, Dalmose, stod for efter kampen.

- Vi kender Christian rigtig fint og på godt og ondt, og jeg har selv haft ham som træner engang og ved, hvilken karakter han er og kan udvise. Jeg vælger at tage det som et skulderklap til vores taktik og indsats, at Dalmose bliver så frustreret, at han begynder at lave og sige mærkelige ting - og blive usaglig. Særligt i slutningen, sagde Fredin bagefter.

- Særligt efter kampen blev han usaglig, og det vælger jeg at tage som et stort skuldertræk - at han ikke vidste, hvad han skulle gøre. Jeg føler, at TMS skal være heldige med, at de kommer herfra med to point og ikke et eller måske nul.

Forelagt kritikken siddende i omklædningsrummet sammen med ledende TMS-folk sagde Dalmose bagefter til DAGBLADET/www.sn.dk.

- Det ved jeg ikke. Jeg koncentrerer mig om mit eget hold og har fokus på det, og vi fik de to point vi skulle. Der er altid en kamp i kampen, så det er ikke noget jeg sådan lægger noget i og tænker nærmere over.

Du kan ikke genkende, at du skulle have været usaglig?

- Jeg ved ikke, hvad de tænker på. Vi skal koncentrere os om hver vores lejr, og jeg er her, og de er i HØJ. Mere kan jeg ikke gøre.

Fredin udlægger det som, at du var frustreret?

- Vi vandt 25-24! Vi er ikke frustreret, men lavede nogle gode taktiske ting, og jeg er pisseglad. Jeg havde sagt, at det ville blive den sværeste udebanekamp i resten af vores kampe - det blev det. Når vi så får to point på en skidt og ikke rammer niveauet, så er det endnu bedre. Det kendetegner os i år. Vi vinder på dårlige dage, og to point er to point.

Blev I fanget af deres syv mod seks i starten?

- Nej. Man kan spille det rigtig godt, og de gjorde det fint og havde arbejdet med det. Det så rigtig god ud, og vi manglede lige at få flere i gang, så vi kunne have trukket fra med fire eller fem mål i 2. halvleg. Jeg synes også, at dommerne havde meget at se til, det var en hård kamp for dem. Det var svært, men vi holdt balancen og fokus. Jeg har glemt HØJ-kampen og hygger mig her, og nu gælder det Fredericia, sagde Dalmose.

Var det en hård kamp for dig?

- Det er det hver gang! Hvis det ikke er det, har jeg ikke givet mig nok. Der er et taktisk spil også, og hvis Fredin spørger, hvem der er frustreret, så har han vel rigeligt at se til. Han skal nok hellere koncentrere sig om sin egen lejr end vores.

Men hvis man lige har tabt med en og skal køres over verbalt bagefter er det ikke en fed følelse?

- Nej, men jeg sagde bare »sådan«. Hvis ikke jeg skulle glæde mig over en sejr her, hvad skulle jeg så glæde mig over?

Her føler TMS-formand Henrik Dudek sig kaldet til at reagere:

- Fredin koncentrerer sig nogle gange mere om TMS end sin egen klub.

Dalmose:

- Man skal koncentrere sig om sin egen boldgade, og Fredin udtaler sig nogen gange om nogen ting, hvor man tænker: Hvor er han ansat? Han skal holde sig til sit eget, og der har han rigeligt at se til, sagde Dalmose.