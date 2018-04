Benløse taber DM-finale

1. periode:

En lige start med gode chancer i begge ender.

Fornem kulisse med forrygende stemning.

Frederikshavn presser godt på.

7.25: Stefan Hedorf med voldsom tackling. Slipper med påtale.

Helt som ventet hælder Fr. havn høje bolde op mod Benløses mål. Giver mange løse bolde og muligheder.

Frederikshavn skaber fine muligheder. Benløse skal være påpasselige.

Fr. havn har mange medrejsende fans, der tester Benløses ditto på slagsange.

14.45: Udv., til Fr. havn.

15.14: Udv. til Benløses Peter Pfneiszli.

Jesper Roland med to gode muligheder til Benløse.

16.59: 0-1: Niklas Juul. Finter og snyder Benløses forsvar og triller bolden under David de Fries.

Løse muligheder til Benløse foran mål.

19. Mathias de Fries/Stefan Hedorf nærgåede.

1. periode slut.

2. periode er i gang.

Igen en livlig start. Benløse skal virkelig vise, hvad de kan nu. Under massivt pres.

Mathias Glass er nærgående. Han er ikke rigtig kommet i gang endnu.

Mathias de Fries brillerer. Forgæves.

6. Mathias Glass og Milan Adam er tæt på at fikse 1-1 i vilde tekniske detaljer rundt om målet.

Benløse har fat nu. Whau. Hurtige pasninger.

8.05: 1-1: Milan Adam. Opsnapper en aflevering fra en Frederikshavnspiller, rykker mod mål og scorer resolut.

Helt fortjent. Benløse har løftet niveauet en tand og skabt flere chancer.

Benløse sidder på alt nu, de har virkelig momentum.

Jesper Roland med et skud på overliggeren.

12. David de Fries redder. Fr. havn mere med nu.

13. Kæmpe redninger af de Fries i målet.

15. de Fries redder med masken igen. Hidsige chancer til Fr. Havn nu.

16: 1-2: Kim Høst. Høj bold i højre side. Bom.

Det måtte jo komme med de chancer til nordjyderne.

Glass med stor chance.

17.17: 1-3: Kim Høst. Lang bold frem styret i mål.

Benløse straffes hårdt nu.

18.47: Udv. Mathias de Fries i to minutter.

19.35. 1-4: Nicolai Flyvholm, der afleveres bagom Brixager. Nådesløst og iskoldt af Frederikshavn.

Vild jubel blandt Blackhawks fans.

Slut på 2. periode.

3. periode.

1. Glass afslutter, men reddes.

2. 2-4: Mathias Glass (ass. Jesper Roland).

3. Jesper Roland hakker godt til, men reddes.

Poulsen og Bøge tæt på. Benløse har momentum igen.

Milan Adam er nærgående.

Anfører Niklas Elfving med et behjertet forsøg. Hans sidste kamp på topplan.

7.46: Glass hamrer to gange mod mål, men reddes, i overtal.

8.12: 3-4: Glass! Bom. Med 22 sekunder tilbage af overtallet.

8.27: 3-5: Simon Møller. Opsnapper bolden og udplacerer de Fries.

10.20: Nikolaj Brixager tæt over mål.

11.40: Fejl af Mathias de Fries tæt på at give 3-6, men bror David redder.

Mikkel Christensen og Frederik Mads Pil på banen. Jens Hagbarth søger opstillinger, der dur, nu.

12.53: 3-6: Jesper Schmidt, godt skud.

Benløse er mere presset nu end meget længe, og holdet har ikke den fornødne medgang og skarphed foran mål.

Duften af nordjysk guld breder sig. Benløse kæmper desperat.

Benløse satser med at tage David de Fries ud for at skabe overtal.

Spillet 15.42 min. af perioden.

16.04: Time out kaldt af Benløse.

Denne festaften bliver en fuser. Benløse har ikke, hvad der skal til på dagen. Skal score tre mål på fire minutter.

Vild, vild kamp nu.

16.53 min. spillet.

Nikolaj Brixager udvises to minutter. Straffe til Fr. havn.

Juul klumrer i det og brænder på de Fries fod. God redning også.

17.47 min. spillet.

Daniel Nygaard reddet.

18.44 min spillet.

Frederikshavn er danske mestre 2018. En massiv og gigantisk skuffelse for Benløse.