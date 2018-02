DBU-formand: Dommerkulturen skal forbedres

Altså med andre ord en decideret stagnering i antallet af sjællandske dommere. DBU Sjællands nyvalgte formand, Jakob Koed, er for så vidt enig i dette er et problem, men for ham er det lige så vigtigt - hvis ikke endnu vigtigere - at lokalunionen i det fremadrettede arbejde har et skarpt fokus på fastholdelse af de dommere, man rent faktisk har.

- Problemet er jo ikke, at der ikke er nogen, der bliver uddannet - for det er der bestemt - men der er næsten lige så mange, der stopper. Så i min optik handler det meget om at tage et fælles ansvar ude i klubberne for at dommerne får en god oplevelse, når de er ude til de forskellige kampe. Og i virkeligheden handler det lige så meget om, at vi får kigget på hele miljøet omkring kampene.