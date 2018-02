DBU Sjælland holdt lørdag for- og eftermiddag delegeretmøde i Ringsted. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

DBU Sjælland varsler kontingentstigninger

Sport DB - 03. februar 2018 kl. 17:18 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DBU Sjælland holdt lørdag årsmøde i Ringsted Kongrescenter - også kendt som Delegeretmødet.

Hér var der blandt andet fremlæggelse af årsregnskabet for 2017, og det var ikke ét af de positive af slagsen for lokalunionen. 1,085 millioner kroner lød minuset på for 2017, og selv om samtlige delegerede godkendte årsregnskabet, så er det alligevel nu tid til en vis selvransagelse hos DBU Sjælland.

En post, som har ramt særligt hårdt, er antallet af turneringshold. For hvor DBU Sjælland ikke har mistet nogen medlemmer, har man til gengæld mistet rigtig mange HOLD i 2017. Det fortæller unionens kasserer, Frank Petersen.

- Jeg tror, det har noget med at gøre, at stadig flere flere af særligt vores ældre fodboldspillere, de vælger at gå over i vores mere motions- og hyggebaserede fodboldtyper - f.eks. vores »Bevæg dig for livet«, samt »fodboldfitness«.

- Det vil i praksis sige, at de stadig bliver i organisationen, men de fravælger turneringsfodbold, tilføjer kasseren. Denne »siven« af spillere har i 2017 kostet DBU Sjælland ikke mindre end 786.000 kroner i turneringsindskud.

- På den korte bane kommer det til at betyde kontingentstigninger - men på den lange bane skal vi have lavet en analyse af, hvad gør vi med den hér udvikling. For det er klart, vi har ikke råd til at ryge en million kr i minus hvert år, det siger sig selv, konkluderer Frank Petersen.

Af andre bekostelige affærer har der været syv nyansættelser i DBU Sjælland, som er kommet til fra DBUs hovedafdeling. De syv personers løn fulgte med fra hovedafdelingen, så del del har ikke kostet »ud over budgettet«. Det har til gengæld i dén grad de fysiske arbejdspladsomlægninger til de syv personer.

- Vi har måttet investere 341.000 i nye fysiske arbejdspladser, og det er også en meget betydelig post, tilføjer Frank Petersen.