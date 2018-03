Claus Skov på vej tilbage

På en løbetur i sensommeren 2016 hjemme på Slagelse-egnen sagde kroppen fra, da Claus Skov Nielsen ellers havde tænkt sig at fortsætte. Men han kunne ikke, måtte stoppe og fik ringet efter en ambulance. Både hovedet og kroppen sagde fra, og der var ikke mere at gøre.

- Jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg fik det bare rigtig dårligt, fortæller den 21-årige Claus Skov Nielsen nu halvandet år efter. Han spiller for Roskilde Bordtennis, BTK61, men bor og træner hjemme i Slagelse og var i nogle år udset til at være en af arvtagerne efter Michael Maze og Jonathan Groth.

Det er udeblevet, og der, i sensommeren ´16 ville kroppen ikke mere. Claus Skov var indlagt i otte-ti timer og blev udskrevet, da lægerne ikke mente at kunne gøre mere for lige der.

- Der var nogle private årsager til, at jeg ikke havde det godt, og det har jeg arbejdet med og gjort noget ved, siger Claus Nielsen, der derfor ikke har spillet mange kampe for Roskilde Bordtennis i perioden, men den dog var med til at vinde DM-guld sidste forår.

I efteråret var han nede på lavt blus igen, hvor det blev til en enkelt turnering i Polen, inden han i december tog til Thailand for at koble helt af fra den dansker hverdag. I Phuket stod den på næsten daglige træninger i thaiboksning, men også ferie og afslapning i forsøget på at lade kroppen op med energi og mulig lyst til at vende at tilbage. Efter tre måneder i Thailand og undervejs besøg af forældrene og mange venner, returnerede Claus Nielsen til Danmark i sidste uge.