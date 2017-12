Den tidligere BSV-, Fredensborg og KArlslundetræner Claus Larsen tager over i Greve. Foto: Allan Nørregaard

Claus Larsen tager over i Greve

Sport DB - 23. december 2017 kl. 21:10 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han kom til Karlslunde for en halvsæson siden som afløser for Morten Eskesen, der blev hapset af Køge Nord FC, og nu må Karlslunde på den igen - for cheftræner Claus Larsen smutter til Greve Fodbold, hvor han afløser Michael Madsen, som for et dusin dage siden meldte sin afgang for tirsdag at blive præsenteret i AB.

- Det har været et supergodt halvt år i Karlslunde med helt fantastiske mennesker, og specielt næstformand Johnny Fussing har været en guttermand og bakket mig op i alt, hvad jeg har bedt om.

- Da jeg startede op derude var der syv spillere, men det er lykkedes at få banket en god træningskultur op, og der er et helt andet fundament nu. Jeg ønsker dem virkelig det allerbedste, siger Claus Larsen om sin korte tid i danmarksserieklubben, der ligger sidst i pulje 1 ved vinterpausen.

- Men det er klart, at når nu tilbuddet kom fra Greve i 2. division, så er det mere attraktivt. Jeg har i mine syv år som seniortræner været de seks et halvt i 2. division, og der er bare betydeligt mere knald på.

- Jeg glæder mig sindssygt meget til opgaven. De har et godt hold, der går til stålet og fungerer godt. Der er et godt fundament, så det handler mest om at videreføre det arbejde, Michael Madsen har lavet, siger Claus Larsen og håber på en intakt trup.

- Jeg har allerede snakket med anføreren (Anders Hunsballe), og alle de øvrige kan godt belave sig på, at jeg ringer til dem mellem jul og nytår for at høre til dem og deres planer, så jeg kender dem lidt bedre, når vi mødes den 15. januar.

- De kommer til at løbe meget i januar og februar, og vi skal have en del træningskampe, for vi skal være i bedre form end de andre i et - som jeg ser det - historisk stærkt nedrykningsspil, siger Claus Larsen, der håber på at kunne fastholde Greves hidtidige assistenttræner Martin Søndergaard i en rolle på holdet, men også tager sin assistent i Karlslunde, Jonas Schumacher, med sig.

- Og Jonas Moreno, vores anfører. Ham havde Claus med, da han kom og de følges åbenbart, føjer Johnny Fussing til.

Næstformanden i Karlslunde IF har ingen sure miner overfor det hurtige trænerskift:

- Jeg har hele tiden haft en aftale med Claus om, at hvis der kom et tilbud højere opppe fra, så kunne han smutte med en måneds varsel. Der kom ikke noget, så vi havde lige nået at aftale at fortsætte, og så vælger Michael Madsen at smutte fra Greve - til AB, der jo også er en større klub, så det forstår man jo også, siger Johnny Fussing og konstaterer:

- Vi har da bedre tid nu, end i sommers. Lige nu er jeg lidt på bar bund med hensyn til at finde en ny. Jeg har skrevet ud til nogle kontakter, jeg har, om de kender nogen - og jeg har snakket med resten af bestyrlesen, og vi er blevet enige om, at nu holder vi jul, siger Johnny Fussing, der også har været omkring førsteholdets Facebook-gruppe for at orientere og der fik besked om, at angriber Mark Moesgaard skifter til Slagelse.