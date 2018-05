Mia Blichfeldt har spillet sig ind blandt verdens 20 bedste spillere. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Blichfeldt i verdens top-20

Sport DB - 04. maj 2018 Af Anders Kamper

For fire år siden blev Mia Blichfeldt dansk mester i damesingle som blot 16-årig. Lige siden har hun kæmpet for også at blive en del af den internationale elite.

Det er hun nu. Da den nye verdensrangliste kom ud i formiddags, lå Solrød-pigen nummer 17 mod nummer 20 sidste uge, og dermed har hun slået sig ind blandt verdens allerbedste, og for første gang i fem år er en dansk kvinde oppe blandt verdens 20 bedste.

Deroppe, hvor asiaterne dominerer og hvor kun Carolina Marin fra Spanien og Kirsty Gilmour fra Skotland er blandt de øvrige europæere.

For Mia Blichfeldt er placeringen resultatet af gode placeringer i turneringer - blandt andet en finaleplads i Scottish Open i efteråret, en kvartfinale i All England i år og en semifinaleplads ved det netop afholdte EM.

Mia Blichfeldt har hun arbejdet hårdt på at komme i bedre form ved et ændret indtag af kost. Det har givet en ekstra hurtighed på banen.

- Der er mange ting, jeg er begyndt at få styr op og prioritere rigtigt. Det fungerer rigtig godt med min træner (Kim Nielsen, red.) inde på hovedcentret. Vi vil samme vej, og jeg forstår, hvad han vil taktisk og fysisk. Jeg har været på en kostplan for at blive mere trimmet. Ikke at jeg har været tyk, men har smidt en smule på kroppen for at blive hurtigere, fortæller Mia Blichfeldt.

- Nu er jeg oppe blandt de allerbedste, og jeg vil gerne længere frem på ranglisten, men så skal der endnu bedre resultater til for at lave nogle ryk. De vigtigste for mig er, at jeg hele tiden beviser overfor mig selv, at jeg godt kan spille med mod de bedste. Jeg skal hele tiden »smage« på toppen, men ellers spille på mit eget niveau og forbedre mig.

Hvad er dit mål?

- Jeg vil gerne ind i top-15 inden VM i august, men jeg tænker faktisk ikke så meget på det. Ranglisten er motiverende, og den er et klap på skulderen, men den daglige træning betyder mest og at jeg hele tiden udvikler mig som spiller. Når jeg udvikler mig, så rykker jeg også på ranglisten, siger Blichfeldt, der blev student sidste sommer og nu spiller badminton på fuld tid de kommende mange år.

- Det her år er gået vildt hurtigt, og jeg giver mig selv nogle år til at spille og blive bedre, inden jeg fokuserer på skolen igen. Det tager jeg roligt, for jeg har ikke travlt.

I februar 2014 lå Mia Blichfeldt nummer 230 i verden. Siden har hun taget turen op mod toppen inklusive små ryk tilbage på vejen for at komme igen.

I sidste uge spillede hun EM i Spanien og kom altså i semifinalen, der er lig med en bronzemedalje. Blichfeldt tabte semifinalen til Caroline Marin med 17-21, 16-21.

- Jeg er meget tilfreds og glad for, at jeg kunne holde min 3. seedning. Jeg stod for presset, men jeg skulle lige i gang. I den første kamp var jeg noget anspændt og nervøs, men siden blev spillet bedre og bedre, siger Blichfeldt, der røg ud af EM sidste år i 1. runde og derfor følte, at årets turnering i realiteten var hendes første rigtige EM.

Det endte altså med en medalje, som kom i hus en måneds tid efter en af karrierens største skuffelser, da Solrød i marts tabte i holdturneringen til Højberg. 1-4 og 1-3 tabte Solrød nærmest sensationelt og nåede ikke medaljekampene.

- Det var ikke sjovt! Jeg begyndte at græde, da damedoublen tabte 2. sæt - de var under et kæmpe pres, siger Mia Blichfeldt om Emma Karlsson og Johanna Magnusson, der tabte den afgørende kamp i 1-3-kampen i Solrød.

- Vi havde alle regnet med noget mere, og jeg var ked af det i dagene efter og havde en klump i maven. Klubben gør så meget for os, der kommer mange og kigger og hepper, og når man så ikke kan levere, som man vil, så er det bare...noget pis!

- Vi skal nok komme igen, vi har holdet til det, siger Mia Blichfeldt, der fortsætter og bliver i Solrød, da hun ikke kan se sig selv spille i andre klubber i Danmark.

Den 16. maj går turen til VM for hold i Thailand, inden det er tid til en kort ferie, hvorefter Mia Blichfeldt skal spille tuneringer i Indonesien og Malaysia i juni.

I august gælder det så VM for Solrød-spilleren i verdens top-20.