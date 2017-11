Se billedserie AIK Roskildes Anna Rasmussen på vej i ringen. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Tre DM-guld til arrangørerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Tre DM-guld til arrangørerne

Sport DB - 19. november 2017 kl. 00:04 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har været pænt fyldt op i Roskilde Kongrescenter til de danske mesterskaber i amatørboksning, som klubberne AIK Roskilde og Jyllinge Boxing Team i fællesskab har arrangeret.

Omkring 500 tilskuere har der været til hver af del-stævnerne fredag aften, lørdag eftermidag og lørdag aften - med semifinaler i alle kategorier i de to første seancer samt finaler lørdag efter spisetid i U15, U17 og U17-kvinder.

Og arrangørklubberne tog pænt for sig af guldmedaljerne. AIK Roskilde havde fået tre af fire tilmeldte boksere i finalerne, og to af disse vandt klart:

Anna Rasmussen var i U17 gået et par klasser op i forhold til sin vanlige vægt for at få en modstander, og hun slog stensikkert navnesøster Tilken fra Hornslet med dommerstemmerne 5-0.

Også i 57 kilo - men for U17-drenge - var Wahid Khosal fra første bamlen med gonggong'en over Islam Mutsaev fra Gilleleje, og mod slutningen af anden omgang valgte kamplederen at stoppe kampen til roskildenserens fordel.

AIKs Adam Sadulaev måtte tage til takke med sølv efter 5-0 nederlag til Tavab Niazi fra Rudersdal i 52 kg for U17, og sølv var der også til Jyllinges Sasha Bøgeskov, der stillede op med en brækket tommelfinger og bare var glad for, at hun gik tiden ud mod forhåndsfavoritten Melissa Mortensen fra Varde.

Jyllinge fik til gengæld guld, da Mikail Harmanci vandt 5-0 over Carlos Bekas fra Valby efter noget af en herrefight i 52 kilos-klassen for U15.

Søndag fra klokken 10.00 er der finaler for U19 og Elite-bokserne.

Her billeder fra lørdagens finaleaften. Foto: Jeppe Lodberg