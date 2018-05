Martin Jensen (nr. 2) har netop sendt et drøn af et langskud i kassen fra 30 meters afstand. Og så blev han ellers »overfaldet« af holdkammeraterne. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Artiklen: Billeder: To røde kort og et brændt straffe i Ringsted-sejr

Der var drama for alle pengene, da Ringsted og Brøndby tørnede sammen i Sjællandsserien lørdag eftermiddag. Førstnævnte trak sig sejrrigt ud af kampen med 1-0 i form af Martin Jensens drømmehug af et langskud efter 47 minutter.

Men det holdt hårdt for Ringsted med at sikre de tre point, for midtvejs i 2. halvleg var de mørkeblå bestemt ikke uheldige. Brøndby blev nemlig tildelt straffespark efter et gevaldigt klumpspil - men gæsternes Nickolai Kaae lossede bolden langt over mål på den ellers gyldne mulighed.