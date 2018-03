Billeder: Taastrup FC slår kontra

- Jamen, vi også gerne have bolden mere, end vi havde i dag. Men de kom blæsende fra start i den første halve time, og vores gameplan lød på, at vi som det første skulle have sat prop i - og det lykkedes jo fint. Og så vidste vi også, at de nok ville løbe tør for kræfter, sådan som de lagde fra land.