Se billedserie 22-24 på tavlen og 48 sekunder tilbage, da Christian Sloth får lappen på Jacob Jessens straffekast. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: TMS 2-Køge 22-25

Sport DB - 01. februar 2018 kl. 20:15 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonens første nederlag alternativt det andet pointtab var ikke så pokkers langt væk for Køge Håndbolds mænd, da 2. divisions suveræne tophold torsdag aften var på besøg i Dansk Kabel TV Arena for at møde TMS Ringsteds andethold.

De vandt igen - køgenserne - med 25-22, men det var tættere end som så. Efter ellers at have været nede 6-10 fik TMS-forsvaret glimrende fat, lgiesom Thomas Matic fik det i målet, så ved pausen var gæsterne blot foran med et enkelt mål, 12-13.

Og da hjemmeholdets Jacob Jessen syv minutter inde i anden halvleg stjal en aflevering fra Brian Ankersen og løb ned og bragte de grønblusede foran med 17-15 på Christian Sloth, var momentum helt ude af Køges hænder.

Gæsterne måtte forlade deres evige 6:0-forsvar for at bryde værternes rytme samt stække Philip Monberg, der var eneste reelle skudtrussel. Og på slid og slæb kom køgenserne op.

Alt var lige - 20-20 - med et dusin minutter tilbage, og her valgte Christian Sloth så at nappe et straffekast af Jacob Jessen. Godt nok ad to omgange og med hjælp at stolpe og det sorte af neglene, men redningen talte, og da samtidig Angu Kreutzmann var ovenpå igen efter ankelvrid, kom køgenserne igen i front.

Det lignede en afgørelse, da Jonas Hybel gjorde det til 21-23 og Jakob Vive straks efter til 21-24 med seks minutter igen, men midtsjællænderne lagde sig ikke. Tværtom, og havde afslutningerne haft lidt mindre panik over sig, var det såmænd nok lykkedes at komme tættere på end 22-24 med to minutter igen, hvor helbanepresset blev sat ind.

Det lignede således helt tæt kamp til sidste sekund, da TMS fik straffekast med 48 sekunder tilbage på uret - på riposten fra et brag af et overliggerskud fra Monberg.

Men nej - Christian Sloth stak lappen ud og fik igen fat på Jacob Jessens forsøg fra 7-meteren, og i stedet for 23-24 kunne Mathias Brandt med sin første scoring sikre 22-25 sejren, som køgenserne jublede endog rigtigt meget over. De havde været presset.

Her billeder fra kampen.

Foto: Jeppe Lodberg