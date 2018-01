Billeder: Sidste træning i vinduet

Se billedserie Martin Koch forklarer, at der er blevet begået en dyb urimelighed fra "bandernes" side i det lynhurtige spil mellem to små mål. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DB - 31. januar 2018 kl. 17:55 Af Jeppe Lodberg

Assistenttræner Kim Daugaard måtte træde til i fuldt omfang og både U17 og U19 bidrog md spillere, så der i det mindste kunne spilles ni mod ni, da HB Køge onsdag havde sidste træning i det åbne transfervindue.

Måske mest markant var Kristian Andersen fraværende, som han har været det hele ugen, hvor han har været til prøvetræning i Kristianstads, der holder til i den svenske 1. division syd - tredjebedste række.

Den lille spilfordeler har kontraktudløb til sommer, og som direktør Per Rud forklarer det, så er det så klubbens politik, at spillerne får lov prøve sig af, hvis der er mulighed for en transfer - uagtet, hvor lidt man har lyst til at skille sig af med spilleren.

Mikkel Wohlgemuth var nyligt på en lignende tur til Göteborg, der end ikke har mailet et »tak for lån« - men »Wohlge« var nu intet steds at se. Han blev sparket ned i fredagens træningskamp i Lyngby, og en scanning mandag afslørede »heldigvis kun« en ledbåndsbåndsskade i knæet, hvor frygten var noget med menisken. Svarende til cirka en måneds pause mod halve eller hele år.

Daniel Arrocha bedyrede, at hans pause udelukkende var dagslang og begrundet i en udtrukken visdomstand. Og Erik Törnros fejlede som sådan heller ikke noget - hans træningsprogram dikterede blot »gymnastik« frem for boldlege i den bidende kulde.

Derude kæmpede tre spørgsmålstegn deres sidste chance for at imponere nok til, at de bliver tilbudt kontrakt. Ja, for portugisiske Pedro var det også første gang, da den lille venstre back først landede tirsdag aften.

Til hans held er han ikke bundet af kontrakt andetsteds, så han får i hvert fald også torsdagen med, inden der træffes en beslutning - som også kan være den, at han inviteres med på HB Køges ugelange træningslejr i Tyrkiet med afgang fredag.

Martin »Polle« Christensen er også en fri fugl, så transfervinduesmæssigt er han heller ikke en hastesag, sådan som sydafrikanske Liam Jordan er det.

HB Køge har hidtil i transfervinduet lavet halvårlige lejeaftaler med venstre back Gregers Arndal-Lauritzen og midtstopper Abdul Momin, mens der er vinket farvel til Mark Gundelach (udløb og nu FC Roskilde), Malte Amundsen (salg Rosenborg), Ahmed Hassan (ophævet, nu Kristianstads) og den unge trio Herve Gamys, Peter Therkildsen og Chrsitian Jensen, der allerede vinkede farvel primo december.

Her billeder fra onsdagens træning.

