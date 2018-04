Se billedserie Tobias Gravesen på vej forbi Malthe Skytte. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Roskilde-Korsør/Slagelse 23-17

07. april 2018
Af Jeppe Lodberg

Et enkelt mål førte hjemmeholdet med efter de førte 30 spilleminutter, og det kunne Roskilde Håndbold sådan set takke sig selv for - foruden Korsør/Slagelses keeper, der så at sige valgte at sætte sig på en redningsprocent på eksakt 50.

Mikael Theil Jensen havde til en start med andre ord en aldeles fremragende sidste dag i målet, men roskildensernes skytter var nu også venlige alt for ofte at afslutte nede - og derfor stod der bare 10-9 efter første halvleg af lørdagens sjællandske derby om at få den bedste midterplacering i mændenes 2. division.

Hurtigt i anden halvleg skruede hjemmeholdet op for farten og koncentrationen i afslutningerne, og så blev der slået et hul på tre-fire mål, hvilket holdt sig frem til 21-17 fem minutter før tid. Også fordi gæsterne blev ramt af fire udvisninger - de to af dem for at snakke stille og artigt til et dommerpar, der så ud til at nyde magten.

Herover billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg