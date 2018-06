Ishøjspillerne var så flade, at Marcus Hestehauge meget sportsligt hjalp til med at de "forkrampede" modstandere på højkant. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Ringsted-Ishøj 2-3

Ikke så få af spillere og ledere fra Køge Nord FC var lørdag eftermiddag på visit i Ringsted for at følge og heppe det på det lokale sjællandsseriemandskab dér i kampen mod Ishøjs tophold, der så kunne fravristes den direkte oprykningsplads med sejr søndag i Brøndby.

Godt nok slap Ishøj ud af det kvarterlange indledningsvise pres uden skrammer og fik derefter i ti minutters overtal lagt et pres som var det ishockeyens powerplay, men aldrig så snart var Lasse Green kommet tilbage fra sin advarsels-pause, førend han satte brormand Mikkel afsted i venstre side, og et indlæg senere havde Henrik »Heine« Larsen bragt Ringsted på 1-0.

Det gav udligning ved Mert Karatas lige efter den spillede time fra en vinkel så spids, at alle regnede med et indlæg, og et par minutter efter stak rækkens topscorer Mustafa Simsir afstedpå solotur til 1-2, mens Martin Nielsen med 12 ordinære minutter headede Ishøj på sikker sejrskurs som afslutning på et angreb, der tre minutter forinden var blevet indledt med, at Bynjamin Salievski brændte straffespark på Ringsted-keeper Mads Oliver Larsen.