Billeder: Ringsted-Herlufsholm 2-1

Herlufsholm på den anden side tabte for tredje gang efter vinterpausen, og det var ikke så svært at forstå, for først da holdet kom baglæns 2-0 på kunstgræsset ved Ringsted stadion med ni minutter igen, begyndte Lars Jakobsens tropper at forsøge komme op på modstandernes banehalvdel.

Herlufsholm sluttede kampen i undertal, da Benjamin Jensen fik direkte rødt for at skubbe Ashraf Saber omkuld, da denne af uransaglige grunde ville komme Mohammed Ben Azouz til en form for undsætning. Jensens »brøde« bestod i, at han lavede et bittelille, men fløjtet frispark på Ben Azouz, der »takkede« med en skalle, da de to rejste sig efter sammenstøddet. Ikke en voldsom skalle, men dog en meget tydelig en af slagsen - blot ikke for dommeren.