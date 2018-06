Se billedserie Mathias Olsen i duel med Anders Appelsø. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Køge Nord med til det sidste

Sport DB - 03. juni 2018 kl. 18:16 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det meste at Ishøj IFs duksehold fra sjællandsserien var på plads omkring stålhegnet på bane 5 ved Brøndby stadion søndag eftermiddag for at heppe på mindst ét point til hjemmeholdet i kampen mod Køge Nord FC. I så fald ville Ishøj nemlig sikre sig oprykning til danmarksserien inden sidste spillerunde.

Men det blev ved lige ved, da køgenserne fik hevet en i øvrigt fuldt fortjent 2-1 sejr med hjem, så Ishøj må selv odrne paragrafferne i hjemme mod LUIF fra bunden af rækken, for lørdag den 9. juni kan de ikke spille fodbold og samtidig rende rundt og bede til, at Ringsted gør arbejdet for dem på Rishøj stadion.

Køge Nord FC kom som skudt ud af kanoner i søndagens kamp, men Basti Abildås forsøg efter syv minutter var snert om fjernese stolpe, og myreflittige Mathias Olsens mistede i sidste øjeblik kontrollen over bolden, da han lige efter ellers var ved at fuldende en god solotur med at afdrible Brøndbys keeper, Jakob Rask.

Hans mål var nu ellers ikke synderligt truet i samme omfang som hjemmeholdets felt indledningsvis var det, for der manglede lige de sidste centimeter i de sidste afleveringer for de blåstribede, der også slog et hav af tidlige indlæg, som de blå/gule nemt ekspederede væk.

Og fra omkring det spillede kvarter overtog Brøndby stadigt mere af spillet, men først op til pausen blev det en smule farligt.

Først driblede hjemmeholdets Nicklas Bjørnlund uhindret gennem hele midtbanen, go da han stadig var fri ved feltets kant, prøvede han med en tåhyler - men sparkede i jorden, så bolden dårligt nåede ind til Frederik Hansen.

Mathias Olsen »svarede igen« med en tur til mållinjen og et indlæg, som Andreas Granskov vel smart pøvede at »hæle« ind, og i sidste minut blev så køgenserne spillet tynde, og Frederik Hansen måtte finden en fodparade af de større frem for at klare helt blanke Patrick Dues afslutning.

0-0 ved pausen, ishøjerne hyggede sig, og køgenserne prøvede straks i anden halvleg med en ny offensiv - nu hjulpet af den sparsomme vind i ryggene.

Mathias Olsen headede en ballonbold på trekantsammenføjningen, og i det vedholdte Køge-angreb tordnede Patrick Nordahl sekunder senere bolden på stolpen fra ti meter.

Seks minutter senere - lige før den spillede time - kom forløsningen, da Andreas Granskov blev sendt afsted i højre side med en tværbold, som han førte frem til feltet. Et kilinisk præcist vristspark senere røg bolden fladt i mål ved fjerneste stolpe.

Køge Nord FC sad på flæsket, og med et kvarter igen slog Alexander Back et langt frispark på tværs, som indhopper Mahmoud el-Khaled var centimeter fra i fuld firspring at nå frem til med panden.

I stedet blev det Emil Welcher, der et par minutter efter - på Mathias Olsens forarbejde - mere eller mindre lukkede kampen, da han fra meget spids vinkel fik sendt bolden fladt i mål ved fjerneste stolpe.

Brøndby fik kunstigt åndedræt ni minutter før tid, da Sebastian Holmstrøm pandede et indlæg fra højre op under overliggeren, men målscoreren kom så i clinch med Frederik Hansen om, hvem der skulle sørge for at få bolden til midten i hvilken fart, at Køge Nord-keeperen blev slynget til jorden - og så var det ud i ti minutter med ham.

Så skulle de tre point jo nok være sikre alligevel, og i sidste ordinære minut headede Mahmoud el-Khaled så Emil Welchers hovedstødsaflevering den sidste halve meter i mål ved venstre stolpe - blot for korrekt at blive dømt offside, hvilket Welcher ikke var enig i, og så var det ti mod ti i de fire tillægsminutter.

Her var Brøndby tættest på, men Frederik Hansen nåede fint ned til sin venstre stolpe og fiste et langskud til hjørnespark, og det fik gæsterne afvist uden større problemer, så de nu er sikre på mindst play-off om oprykning.

Herover billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg