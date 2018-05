Billeder: Køge Nord FC-Køge 3-1

Det var en endog rigtig fin lørdag for Køge Nord FC, der nærer store drømme om at returnere til fodboldens danmarksserie, som klubben rykkede ud af som Rishøj for et års tid siden.

Da de pyjamasstribede løb ud til anden halvleg mod deres zebrastribede naboer fra Køge Boldklub foran med 1-0 på det mål, som Mathias Olsen have sparket ind efter godt en halv time, var det med visheden om, at Haslev havde gennemtævet Nykøbing FCs divisionsreserver med hele 5-0 - og så var den kvalifikationsgivende andenplads lige til at stikke i baglommerne, hvis stilen holdtes.

Foran 3-0 lettede Køge Nord FC trykket en smule fra speederen, og Køge BK kom gradvis lidt mere med i spillet uden dog at komme i nærheden af at blive farlige. At zebraerne alligevel fik pyntet på facit med ti minutter igen skyldtes således mere, at Alexander Back forærede en friløber ved at vælte over egne ben end det var et udtryk for målfarlighed.