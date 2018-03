Billeder: Køge-HIK 34-18

Da var der spillet ni minutter, og sammenholder man det med, at gæsterne fra den tungere ende af 2. division også fik lov til i de sidste fem minutter fik lov at score kampens sidste fem mål, så vandt Køge fremdeles de resterende små tre kvarter med 31-8.

Cirka 100 tilskuere så på - i en noget flad stemning. Ja faktisk var der så lidt liv i det hele, at da Køge bragte sig på 32-13 på endnu en kontra, så kunne man høre - ikke en knappenål, men en lille møtrik falde til gulvet. Om det var en af dommerne, der havde en skrue løs eller en af de returløbende HIK'ere, der var ved at reparere cykel, da han fik et telefonopkald om at hjælpe til, så der da var to udskiftere, melder historien ikke noget om.