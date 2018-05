Se billedserie Palle Olsen og KFUM spillede uafgjort mod Fremad Valby, men faldt ned som nummer sjok i rækken. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: KFUM til bunds i rækken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: KFUM til bunds i rækken

Sport DB - 21. maj 2018 kl. 08:24 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde KFUMs overlevelseskamp i danmarksseriens pulje 2 led på papiret et knæk lørdag eftermiddag, hvor holdet havde besøg af Fremad Valby.

Kampen endte 1-1, og inden kampen var KFUM tre point efter Virum/Sorgenfri og et foran Avedøre. Men netop de to hold mødtes også lørdag, og den kamp vandt Avedøre klare 4-1. Dermed har de to 19 point mod KFUMs 17med fire kampe tilbage.

Det gode for KFUM er så, at holdet både skal møde Avedøre og Virum/Sorgenfri og således selv kan spille sig id af problemerne i det, der er blevet lidt af en mareridt-sæson for holdet og træner Palle Olsen. Han stopper efter denne sæson.

Mod Fremad Valby kom KFUM på en svær opgave mod et hold, der nu i syv kampe ikke har lukket mål ind, og et KFUM-hold uden en decideret angriber havde det ovenud svært. Mål burde og skulle Morten Jørgensen dog have scoret i 2. halvleg på den friløber, Fremad Valbys Nicholas Thomsen sendte ham af sted med på en kikset aflevering til en forsvarsspiller.

Jørgensens afslutning klarede målmanden dog, og så kunne Valby-holdet lukke kampen med et par gevaldige muligheder i KFUMs felt, men nu smøg bolden sig rundt om rammen og gik ikke ind bag Marc Lyster.

Fremad Valby havde andre fine muligheder, KFUM det samme i mindre størrelsesorden, men slet ikke som det er set før fra klubben. Selvtilliden er væk, og nu står den på redning, så Olsen kan sige farvel med oprejst pande.