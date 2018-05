Billeder: Højt humør i FC Roskilde

Der blev gået til den under træningen, hvor Stefan Hansen plejede sin skade og småskadede Andreas Hermansen var i skole, men der var også plads til grin og godt humør spillere og træneren imellem. Også spillerne imellem, som da Anders Nielsen under det indledende småspil chippede en bold lige i skridtet på Mikkel Thygesen, der grinende faldt omkuld og tog sit et vist sted...

- Jeg ville godt have ventet med at møde til om et par runder, for der vil de være rigtig slidt. De er trætte fordi de meget bruger de samme spillere, og det har de gjort i mange år. Men det gør dem også rigtig solide fordi de kender hinanden så godt fordi de har spillet så meget sammen. Det er ingen åbenlys fordel for os, at mange af deres spillere er slidt, og det bliver helt sikkert en rigtig hård kamp for begge hold, siger Rasmus Monnerup.