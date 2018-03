Billeder: Herlev-Greve 2-1

2-1 vandt hjemmeholdet efter at have broderet sig frem til en reel målchance. Greve kom - i en generelt ikke ret inspirerende dyst - frem til i hvert fald det femdobbelte, men skøjterne var skruet skævt på bortset fra, da Mohammed Ali halvflugtede Greves mål til 1-1 i rusen minuttet efter, at Herlev var komemt i front på et dunder af et skud fra Matin Al'Atlassi. Udligningen faldt seks minutter før tid, men det var tids nok til, at den tidligere Greve-spiller Jonathan Melchiorsen kunne gøre sig til matchvinder, da han tjattede et fladt langskud afsted gennem et helt passivt forsvar samt i mål ved bagerste stolpe hos en noget forstenet Yousuf Butt i Greve-målet.