Billeder: HIK-TIK Taastrup 30-21

Endnu er der på papiret masser af muligheder tilbage, men det begynder unægteligt at se temmelig mørkesort ud for TIK Taastrups mænds overlevelseschancer i håndboldens 2. division.

Med en 30-21 sejr til værterne er der følgelig fem point mellem de to - og værre endnu for TIK, så er der fire point op til kvalkampe om overlevelse med nu kun seks kampe tilbage.

Et minut før pausen var der stadig nogenlunde kontakt, 14-12, men så røg Nicolai Oppermann ud i to minutter til 15-12 på straffekast og minsandten om ikke det lykkedes HIK også at kommer på 16-12 via tekniske fejl nummer ni af gæsterne.

Med kun ni mand på holdkortet kunne man tro, at HIK ville rende tør for kræfter i anden halvleg. Og det gjorde den tidligere TMS Ringsted-profil Kim Johannessen da givet også - men det betød intet, for det var alene Mikkel Kvist for gæsterne, der havde ild i øjnene, og meget kan det lille springfætter, men der skal et hold til at vinde.