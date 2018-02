Se billedserie Mohammed Ali får kæmpet sig gennem Christian Møller og Kristoffer Wichmann og kunne godt have fået et straffespark for førstnævntes "kantning". Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: HIK-Greve 3-1

Sport DB - 08. februar 2018 kl. 21:29 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gæsterne fra Greve var så klart det bedste hold på kunstgræsbanen på Gentofte stadion, da HIK torsdag aften havde inviteret til træningskamp mellem de to kollegamandskaber fra forårets nedrykningsspil i 2. division.

I de første 45 minutter altså, hvor specielt Mohammed Ali på toppen og Zaki El Quaz lige bag ham var sprængfyldt med energi og angrebslyst. Men også hvor Fillip Bidstrup kom rigtigt godt med over kanterne, og hvor Marco Petersen fik løbet sig en halv marathon centralt på midtbanen sammen med anfører Anders Hunsballe.

Såre fortjent kom gæsterne da også i front efter 11 minutters spil, da Fillip Bidstrup var søgt fra sin højre kant til modtsatte side og dér blev fældet på kanten af det kriminelle felt. Mohammed Ali scorede sikkert på straffesparket, og kunne godt selv have fået et, da han små ti minutter senere tog en viljestærk tur mellem de to tidligere FC Roskilde-spillere, Christian Møller og Kristoffer Wichmann, og i mistænkelig grad fik førstnævnte i ryggen.

Dommerens fløjte forblev tavs, og i stedet fik HIK på omstilling fem minutter senere udlignet, da de kom alt for nemt igennem i venstre forsvarsside. Jonathan »Lå-Lå« Nielsen stod klar inde foran sagesløse Yousef Butt til nemt at ekspedere bolden i mål.

Zaki El Quaz fik i slutminuttet en gylden mulighed af Mohammed Ali for fortjent at give Greve en pauseføring, men han kom for tæt på endnu en tidligere FCR'er, Esben Madsen, inden en i øvrigt noget slap afslutning.

Efter fem minutters taktik midt på banen var det slut med Greves dominans. De blåblusede kom til at løbe efter de helt sorte HIK'ere, men efter et kvarters tid blev da i det mindste markeringerne tætte, og det lignede, at gæsterne også spilmæssigt var på vej tilbage ind i kampen, selv om der ikke blev skabt alverden.

Det gjorde HIK sådan set heller ikke, men med et kvarter tilbage fik de i bogstaveligste forstand foræret et frispark af kampens dommer ti meters penge uden for Greves felt og i højre forsvarsside. Godt 25 meter var der ind til mål, men Lukas Kastrup tog chancen - og Yes, den pauseindskiftede keeper Mads Nielsen havde fået skruet hænderne forkert på, så han fik ved hjælp af nærmeste stolpe hjulpet bolden i mål.

2-1 - og 3-1 fem minutter senere på nyt 25 meters-frispark. Denne gang midt for mål, og Jonas Hebos præcise, men alt andet end hårde afslutning uden om den opstillede mur burde Mads Nielsen som en af de nemmere ting have nået ude ved sin venstre stolpe. Men niksen, og således tabte Greve ret unødvendigt.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg