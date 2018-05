Henrik Lehm virkede oprigtigt både glad, overrasket og ydmyg over den megen opmærksomhed på hans sidste dag i klubben. Og han tog vel imod den kæmpe skærekage med et billede af sig selv i midten. Foto: Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: HB Køge tog afsked med Henrik Lehm

Han troede egentlig bare, at han skulle møde ind for at tage afsked med de nærmeste folk på kontoret - men HB Køges afgående cheftræner, Henrik Lehm, fik sig lidt af en overraskelse mandag eftermiddag. For hér havde klubbens direktør Per Rud arrangeret en kombineret surprise- og farvelreception for den meget vellidte træner.