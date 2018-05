Efter at have afdriblet et par Greve-forsvarere scorer Mette Pyrthu-Hansen til 4-3 hos Mira Pastoft. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Greve sænket af Perthu

Oplægger til ét mål og selv scorende et hattrick. Selv om Greve Fodbolds kvinder havde stor fokus på at holde en masse vågne øjne med B93s frontangriber og også utilsigtet fik klappet hende ned, så hun for en stund måtte udgå, så var Mette Perthu-Hansen ikke til at holde nede, da de to klubber mødtes lørdag eftermiddag på Østerbro stadion.