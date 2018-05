Se billedserie Direkte rødt kort til René Nederby for et "professionelt frispark" på kontraløbende Sean Christoffersen, der må holdes væk af Mohammad Ali. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Fik Greve sejren

Sport DB - 19. maj 2018 kl. 19:20 Af Jeppe Lodberg

Foran 2-0 og så i det 89. minut stadig bagud 3-4 efter blandt andet tre mål efter hjørnespark.

Det lignede unægteligt endnu et nederlag til Greve og dermed en næstsidsteplads i 2. divisions nedrykningsspil lørdag eftermiddag, da VSK Århus var på besøg.

Men så løftede Jacok Abildgaard bolden henover et løftet ben på Valdemar Høgh, der havde sin venstre arm i samme bevægelse, og dommer Christian Hansen fløjtede - set gennem Greve-briller - venligt for straffespark.

Nicolai Høgh havde påført sit anførerbindet efter skadede Anders Hunsballe, og midtstopperne påtog sig også ansvaret fra 11 meter-pletten. Det blev til fartmæssigt et absolut behersket forsøg fladt mod Århus-keeperens venstre stolpe, og Mathias Rask nåede ned og fik viftet bolden forbi mål.

Hvorpå dommer Christian Hansen minsandten fløjtede for omspark, da han eller hans linjedommer som den vist eneste på et slukøret stadion havde set Mathias Rask gå for tidligt. Nyt forsøg, og Nicolai Høgh insisterede på at prøve igen.

Med eksakt samme resultat bortset fra, at Mathias Rask »reddede« bolden på den målgivende side af stolpen. 4-4, for denne gang »gik« Mathias Rask så åbenbart ikke for tidligt.

Og minsandten - Greve vandt med 5-4, for Sean Christoffersen fortjekkede på den efterfølgende og forventede århusianske satsning på at fremtvinge et sejrsmål i det, der nu var blevet et par minutters overtid. Og selv om baglåret værkede lykkedes Greve-profilen med sit projekt, vandt bolden, stak i kontraløb og afleverde på tværs til Jonas Moreno Skovengaard, der var løbet helt fri i feltets venstre side og derfra baldrede bolden i mål.

Tre gule og et rødt kort samt en bortvisning senere fløjtede kampens afgørende mand af.

Herover billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg