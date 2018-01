Billeder: FCR tabte til Brøndby

På den nyanlagte hybridbane lige bag stadion med friske jordvolde og gravemaskiner var Alexander Zornigers Superligahold det bedste mod et FCR-hold i en ny 3-4-3 opstilling, hvor den største forandring i bund og grund er, at Anders Nielsen (venstre) og Mark Gundelach (højre) nu er midtbanespillere og ikke forsvarsspillere. Og fremad kom de løbestærke spillere med Anders Nielsen noget mere toneangivende end debutanten "Gunde".

Brøndby kom dog foran 1-0 efter 10 minutter ved Simon Tibbling, inden Kristian Lindber udlignede efter pausen. Men siden scorede Lasse Vigen, Kevin Mensah og Teemu Pukki for Brøndby foran godt 300 tilskuere, der for de fleste vedkommende handlede om at stå bag et højt hegn, da de ellers ville kommer for tæt på banen.