Benløse løb fra Copenhagen til sidst

Sport DB - 07. februar 2018

Det er vigtigt at kunne vinde og selv på dage, hvor tingene ikke ligefrem glider i olie.

Særligt tophold er normalt dygtige til denne disciplin, og Benløses floorballherrer er ingen undtagelse. Onsdag aften ramte de rødblusede én af de dage, hvor det ikke rigtig svingede - men hvor Copenhagen alligevel blev besejret med 9-4.

Det siger noget om et hold med karakter, og det glæder cheftræner Jens Hagbarth.

- Det blev en kamp, som var tydeligt præget af, at vi har haft folk både i EM-kval og i U19-landskampsweekend. Så vi har ikke fået trænet så meget sammen op til kampen. Så på den baggrund var det ganske fint at kunne vinde og også at kunne vinde sikkert. Det var langt fra den flotteste floorballkamp, men vi fik de tre point, og det var det vigtigste, sagde Hagbarth efter opgøret.

En kamp, hvor Benløse kom på 4-0 i 1. periode, mens Copenhagen via en god 2. periode fik reduceret til 3-4. I sidste periode var klasseforskellen dog til at få øje på, og i stedet for, at det blev en spændende og jævnbyrdig affære, trak Benløse fuldstændigt fra mod slutningen og sejrede altså med drønsikre 9-4.

Kampen blev i øvrigt også en halvbeskidt omgang, hvor gæsternes store vægt på fysikken til tider frustrede hjemmeholdets spillere. Som f.eks. Nicholas MacCabe, som efter en hævnakt fik rødt kort. I følge træner Hagbarth kunne gæsterne fra Copenhagen dog også sagtens have fået en mand udvist.

Under alle omstændigheder en sikker sejr til Ligaens tophold - i en kamp, som i øvrigt bød på comeback til Jacob Bøge.

- Jacob gjorde det super godt og var med i flere af vores mål. Og han gik rigtig flot ind i sin kæde med Mathias de Fries og Stefan Hedorf. Det er fantastisk at have ham tilbage, for han er uden tvivl en forstærkning af holdet, lyder de sammenfattende ord fra Jens Hagbarth.