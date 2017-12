Benløse skal slå Rødovre igen for at sikre sig . 1. pladsen i grundspillet.

Send til din ven. X Artiklen: Benløse i topkamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Benløse i topkamp

Sport DB - 06. december 2017 kl. 10:45 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Benløses forsvarende danske floorballmestre onsdag aften besøger Rødovre, er det med visheden om, at de har et vost tag på ærkerivalerne.

De sidste tre kampe har Benløse vundet - senest blev det 8-4 hjemme Ringsted i november, og tilbage i maj vandt Benløse DM-finalen 5-1 over Rødovre.

Nu gælder det en ny sæson, og her jagter Benløse sejren i grundspillet, så holdet er bedst muligt stillet i kvartfinalen.

Det kræver, at Rødovre besejres igen. Stillingen i toppen af Ligaen er den, at Rødovre og Frederikshavn fører an med 31 point for kampe, mens Benløse har 30 point for 11 kampe. En sejr, så ligger Benløse alene nummer et.

Guleroden for Benløses spillere er, at DM-finalen, den såkaldte Superfinale, igen skal spilles i Dansk Kabel TV Arena, denne gang lørdag den 21. april.

- De viste tidligere i år, at de kan skabe en fantastisk kulisse i Ringsted, så vi er utroligt glade for, at de vil påtage sig opgaven for andet år i træk. Vi forventer endnu en gang en flot markering og stor floorballfest, når danmarksmestrene skal findes for denne sæson, siger Thorbjørn Ovedal, der er formand for Floorball Danmark.

Benløse-træner Jens Hagbarth:

- Nu bliver sæsonen som sidste sæson, for vi skal ikke spille en bronzekamp før en finale på vores egen bane! Det vil vi helst ikke, men det er ikke et pres for os - det er en motivation for os, så vi skal først og fremmest vinde grundspillet, så vi selv kan vælge modstander i kvartfinale, siger Jens Hagbarth.

I tillæg til Superfinalen skal BFC også arrangere den såkaldte Final4-weekend for U17-hold i starten af april, og i starten af februar skal der spilles tre landskampe i Ringsted mod Tyskland for U19-hold, hvor Benløse også plejer at være pænt repræsenteret.