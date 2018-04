Benløse Jens Hagbarth. Foto: Anders Kamper

Benløse er mere end klar

Sport DB - 13. april 2018 kl. 21:02 Af Anders Kamper

Benløses floorballherrer er mere end klar til lørdagens femte DM-semifinale hjemme i Ringsted mod Sunds.

Det lover træner Jens Hagbarth.

- Sunds ser da muligheden nu, men der er intet ændret for os. Vi vil i finalen, og vi går efter at vinde guld. Så manglede vi nogle marginaler i Sunds, ja, og dem skal vi have over på vores side. Vi tror på os selv og ved, hvor gode vi er, og nu skal der leveres og eksekveres, siger Hagbarth og fortsætter:

- Man skal huske, at det ikke er synd for os, at vi er i denne situation. Det er vi, og så må vi arbejde os ud af det. Det nytter ikke at græde snot over det. Vi må arbejde os igennem det, og nu glæder truppen sig til at spille kampen og gøre arbejdet færdigt. De vil vise, at vil i finalen.

- Når man taber kamp 4 og marginalerne er mod en, så kan man godt få ondt af sig selv, men vores tilgang er, at vi skal videre. Nu venter kamp 5, og den bliver pissefed at spille, og så er det bare med at gå ud og trykke den af.

Gameplanen er klar, og det samme er truppen. Alle ved, hvad de skal, og jeg bruger ingen tanker på en bronzekamp. Vi skal i den finale. Vores tilgang er at slå Sunds, så vi kommer i den tredje DM-finale i træk. Alt andet er ikke et tema. Vi er i nuet, og så må vi forholde os til det, hvis der sker noget andet. Det handler om at være klar og have en fyldt hal bag os, og så er vi der, siger Jens Hagbarth.

Hvis Benløse vinder, venter Superfinalens guldkamp mod Frederikshavn næste lørdag aften inde i Dansk Kabel TV Arenas store hal.

DM-semifinaler

1. Benløse-Sunds 3-1

2. Benløse-Sunds 8-7

3. Sunds-Benløse 6-4

4. Sunds-Benløse 4-3

5. Benløse-Sunds ??