Bakiz ser tiden an i FC Roskilde

- Personligt synes jeg, jeg har været god til at lægge det fra mig. Vi er ansat til at spille, og det det vi elsker, men selvfølgelig kan man ikke undgå at løbe rundt at tænke på, hvad der sker i klubben, men vi skal kunne være så professionelle, at vi fokuserer på kampene, når vi er på banen. Det er ok.

- Jeg har sagt til klubben, at jeg ser tiden an. »Vinduet« er stadig langt, og min førsteprioritet er at blive, men kommer der et spændende tilbud, så kigger jeg på det. Jeg holder alle muligheder åbne. Nu er der kommet et nyt trænerteam på plads, og Christian virker til at være en fin fyr, og så er Mark (assistenttræner Mark Jensen, red.) kommet. Det er rigtig godt, og hvis der kommer styr på mere, så vil det da være attraktivt at blive her. Nu ser lige tiden an.