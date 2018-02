Angu Kreutzmann i kontra mod TMS, som Køge kom i problemer mod, da han fik sig nogle hvil på bænken. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Angu fundet sin hylde og drømmer lidt om ligaen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Angu fundet sin hylde og drømmer lidt om ligaen

Sport DB - 09. februar 2018 kl. 23:34 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Matematisk mangler der stadig seks point, førend Køge Håndbold kan kalde sig 1. divisionshold, men der er otte kampe tilbage at hente dem i, og hidtil i sæsonen er der blot sat et enkelt til, så det går nok.

Faktisk kan matematikken barberes ned til, at Køge bare ikke må tabe sæsonens sidste kamp hos Stadion med syv mål, hvis Robert Gertsens tropper søndag eftermiddag vinder hos TIK Taastrup og netop Stadion samtidig skulle lide et overraskende nederlag til HIK.

Det er i virkelighedens verden altså bare et spørgsmål om (kort) tid, og senest den 24. februar løber københavnernes mulighed for at hente de 12 points forspring ud, hvis de to tophold gør som forventet og vinder deres næste kampe.

Så kan Køge lade propperne spring efter hjemmekampen mod Hillerød - andetholdet for Ligamandskabet Nordsjælland, som Køge skal møde i pokalturneringen på et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

- Selvfølgelig skal vi spille for at vinde dén pokalkamp. Det bliver spændende og selvfølgelig bliver det svært, men vi må prøve med alt, hvad vi har, lyder det fra Køges Angutimmarik Kreutzmann i næsten bedende tonefald, men han har også særinteresser i kampen:

Dels er det mod hans tidligere klub, dels spiller lillebror Akutaaneg på holdet, og Aku har den håneret, som Angu ret godt kunne tænke sig at få fat i:

- Vi har spillet mod hinanden to gange, og han har vundet begge gange. Jeg håber, at det bliver bedre denne gang, så jeg kan drille ham, siger Angu Kreutzmann henvisende til fire års familiær mobning ovenpå GOGs to gange bøllebank af Nordsjælland tilbage i sæsonen 2013-14, hvor de grønlandske landsholdsspillere begge spillede i Ligaen.

Sæsonpremieren vandt GOG med 23-35 i Helsinge - via seks scoringer af Aku og nul af Angu, og returopgøret på Fyn blev vundet med 39-22 efter en kamp, hvor begge brødre scorede et enkelt mål.

Nordsjælland endte med at rykke ud, Angu til Frankrig for en kort stund, og efter en sæson i Nordsjælland igen og 1. division med ny oprykning kaldte Randers, som han ikke ret meget hjalp op fra 1. division, mens han slet ikke blev brugt i Liganedrykningssæsonen sidste år, inden skiftet til Køge og 2. division.

- De sidste to år i Randers, havde jeg det svært og spillede nærmest ikke (otte kampe det første år). Jeg var en del af holdet, men det var kun til træning, og jeg besluttede mig for at tænke mere på mig selv. Jeg ved godt, at jeg kunne spille i 1. division - men hellere træne fire gange om ugen og så spille kampe, end træne en gang mere og så sidde bag bænken og kigge på, ræssonerer Angu Kreutzmann om skiftet til Køge, som han ikke har fortrudt ét sekund.

Og efter at have lært de nye holdkammerater og deres spil godt at kende har han da også været endog meget synlig specielt efter nytår.

»Hos Køge er det svært ikke at se, at forsvaret er særdeles solidt, og så kan Angutimmarik Kreutzmann lige det ekstra, der gør en stor forskel for Køge«, som der stod i DAGBLADET efter 29-21 sejren over Roskilde den 7. januar.

Eller som Robert Gertsen sagde, da Dalby havde drillet og så blev sat eftertrykkeligt til vægs i 29-20 (8-10) sejren et par uger efter:

- Effektivitetsprocenten på vores angreb var på 33 i første halvleg og 70 i anden - og det eneste, vi egentlig gjorde anderledes var at lade Angu løbe med i vores andenbølge.

Og Angu Kreutzmann nikker enigt til, at det går godt. Og har en ret enkelt forklaring:

- Det hjalp mig meget, at jeg var hjemme i Grønland i juleferien og samle kræfter. Og så har vi haft en rigtig god samling med det grønlandske landshold. Men mest af alt får jeg jo altså rigtig god hjælp af gode holdkammerater, siger den snart 30-årige venstre back og ser fortrøstningsfuldt på fremtiden:

- Holder vi hovedet koldt, så skal vi nok rykke op. Og vi er gode nok til 1. division, der også passer fint til mit niveau. Jeg ved ikke, om jeg har niveauet til Ligaen, men jeg drømmer da lidt om det.